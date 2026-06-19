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ARROCHA E COPA

Thiago Aquino faz multidão arrochar no 1º dia do São João de Cruz

Nem a chuva desanimou o público na festa

Redação
Por Redação
1º Dia do São João de Cruz tem Thiago Aquino e clima de Copa
1º Dia do São João de Cruz tem Thiago Aquino e clima de Copa - Foto: Divulgação

O primeiro dia do São João de Cruz teve muito arrocha e um público mega animado em aquecimento para o jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti. Dono do repertório mais gostoso do Brasil, Thiago Aquino subiu ao palco do Circuito Murilo Sena, na Rua da Estação, na noite desta sexta, 19, trazendo sucessos de sua carreira.

Nem a chuva espantou a multidão, que cantou junto com o artista no pré-jogo da Copa do Mundo, dando um show à parte. “Eu tô muito feliz de estar aqui em Cruz. Nossa primeira vez nesse São João lindo e maravilhoso, ainda mais, puxando um trio maravilhoso como esse”, destacou o cantor.

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Imagem ilustrativa da imagem Thiago Aquino faz multidão arrochar no 1º dia do São João de Cruz
Foto: Divulgação

A apresentação integrou a programação da abertura oficial dos festejos juninos, que segue até a próxima quarta, 24, com grandes atrações distribuídas pelos três circuitos da cidade. Raimundo do Acordeon, Helen A Musa, DJ Balbúrdia, Virgílio e Vitor e Diogo completaram a grade de atrações do primeiro dia da festa.

Cruz das Almas é um dos principais destinos juninos da Bahia e do Brasil. A programação dos festejos inclui os circuitos Luiz Gonzaga, Oton Silva e Murilo Sena. Realizado pela Prefeitura, o São João de Cruz 2026 conta com patrocínio da Amstel, Coca-Cola e O Boticário e apoio da Cachaça 51, Real Calçados, Moleca, Mondial, Aiwa, Loteamento Terras da Maravilha, Embasa, Governo do Estado, Banco do Nordeste e Governo do Brasil.

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São João São João 2026

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