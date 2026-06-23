Nattan e Filho do Piseiro fazem público vibrar no São João de Cruz

O São João de Cruz das Almas 2026 foi marcado por muita música, animação e uma multidão de forrozeiros no Circuito Luiz Gonzaga na noite de segunda-feira, 22.

A estimativa da Polícia Militar diz que cerca de 110 mil pessoas passaram pelo circuito ao longo da noite, consolidando mais uma vez a festa como uma das maiores e mais tradicionais celebrações juninas do Brasil.

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Com apresentações que misturaram tradição e modernidade, a noite teve como grandes destaques os shows de Nattan e Filho do Piseiro, que levantaram o público e transformaram o principal palco dos festejos em uma verdadeira celebração da cultura nordestina.

Público vibra ao som de Nattan

Um dos momentos mais aguardados da programação, Nattan reuniu milhares de pessoas e fez do Circuito Luiz Gonzaga o famoso Baile do Nattanzinho. Com um repertório recheado de sucessos, o cantor passeou pelo piseiro, forró e até pelo pagodão baiano, promovendo uma intensa interação com o público. Durante o show, o artista fez questão de exaltar a grandiosidade da festa.

“O São João de Cruz das Almas é um dos melhores e maiores do Brasil! A energia de Cruz é diferente”, declarou, arrancando aplausos dos presentes.

Em clima descontraído, Nattan também convidou pessoas da plateia para subir ao palco, onde dançaram forró e celebraram junto ao cantor o espírito acolhedor que faz do São João de Cruz uma das maiores festas juninas do país.

Filhos do Piseiro e a mistura de ritmos

Quem também agitou a multidão foi Filho do Piseiro. Com muita energia e um repertório repleto de hits, o cantor entregou uma apresentação vibrante, colocando o público para cantar e dançar do início ao fim. Misturando o ritmo contagiante do piseiro com a tradição do forró nordestino, o artista reforçou a diversidade musical presente na programação do evento.

“Amei o show e, se pudesse, ficaria aqui até meio-dia. Quero muito voltar”, afirmou Filho do Piseiro ao final da apresentação, demonstrando carinho pelo público cruzalmense.

A programação da noite ainda contou com os shows de João Lopes, Filipe Ramos, Acarajé com Camarão e Santanna, O Cantador, artista consagrado do forró tradicional que levou ao palco clássicos que marcaram gerações e emocionaram o público presente.

Programação extensa

O São João de Cruz 2026 segue até a próxima quarta-feira, 24, e promete manter o ritmo de grandes públicos e apresentações memoráveis.

Nesta terça-feira, 23, o Circuito Luiz Gonzaga recebe: