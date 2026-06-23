FESTA NO INTERIOR
Alceu Valença reúne multidão em Feira de Santana: “Coisa maravilhosa”
Ao som de ‘Morena Tropicana’, ‘Girassol’ e ‘Sabiá’, o público cantou e se emocionou
O cantor Alceu Valença foi uma das atrações mais esperadas do São João de Feira de Santana, no interior da Bahia. Uma multidão se aglomerou na praça do distrito de Maria Quitéria para cantar e dançar os grandes sucessos do artista pernambucano.
Ao som de clássicos como ‘Morena Tropicana’, ‘Girassol’ e ‘Sabiá’, o público cantou, dançou e se emocionou. A plateia aproveitou cada minuto do show, que lotou a praça do forró na noite de segunda-feira, 22, penúltima noite de festa no distrito.
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O cantor Alceu Valença falou com entusiasmo sobre a energia do festejo. “Uma coisa maravilhosa se apresentar aqui no São João, já toquei aqui muitas vezes e adoro”, afirmou o cantor.
De Salvador, Roseli Ranat veio curtir o show de Alceu acompanhada pela família.
“Sou de Salvador e eu vim assistir ao show de Alceu, porque ele é o máximo. Ele é top demais, ele é muito bom. Ele arrasa”, afirmou a turista.