Ex-jogador do futebol baiano é morto após cobrar dívida de R$ 30

Um ex-jogador com passagens pelo futebol baiano foi morto a tiros na última sexta-feira, 19, após cobrar uma dívida de R$ 30. Trata-se de Ivan Fiel da Silva, mais conhecido como Brasão, que teve passagens por Fluminense de Feira e Vitória da Conquista.



O crime aconteceu no bar em que o ex-jogador era dono, no bairro Vila Esperança, no sul de Santa Catarina. De acordo com um site local, o delegado André Crisóstomo, da Divisão de Investigação Criminal (DIC), disse que a dívida acabou motivando uma confusão entre Brasão e o suspeito antes do crime.



Ainda segundo o delegado, o suspeito recebeu descontos na compra de bebidas no bar de Brasão, o Bora Viver B.14. Ao realizar uma nova compra, o suspeito pediu mais desconto. Depois da recusa, ele acabou sendo expulso do bar.



De acordo com a delegacia local, outro homem, identificado como João Roberto Pereira de Oliveira, também morreu no local.

Quem é Brasão?

Nascido em São Paulo em 1982, Brasão construiu grande parte de sua carreira em Santa Catarina, acumulando passagens por clubes como Tubarão, Atlético de Ibirama, Concórdia, Navegantes, Inter de Lages, Camboriú, Guarani de Palhoça e Almirante Barroso.



O ex-jogador também defendeu Athletico-PR, Atlético Goianiense, Santa Cruz, Treze e Brasil de Pelotas. Ele ainda chegou a jogar no futebol baiano, vestindo as cores do Fluminense de Feira e do Vitória da Conquista.

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Ao longo da carreira, conquistou o Campeonato Goiano de 2010 pelo Atlético Goianiense e a Série B do Campeonato Catarinense de 2014 pelo Inter de Lages.