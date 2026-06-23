TRAGÉDIA
Mulher morre após pedir corrida por aplicativo e família denuncia violência sexual
Joice Batiston estava indo assistir ao jogo do Brasil com as amigas, mas não chegou ao destino
A polícia de Minas Gerais investiga a morte de Joice Batiston, de 27 anos, desde a noite da sexta-feira, 19. O último registro da jovem foi uma mensagem para a amiga logo após iniciar uma corrida de moto pelo aplicativo 99, em Varginha, interior do estado.
Segundo relatos, o combinado era que Joice assistisse ao jogo do Brasil contra o Haiti pela Copa do Mundo em um restaurante com as amigas. Ela saiu de casa por volta das 22h e avisou a uma das amigas que já estava a caminho e chegaria em breve. Mas essa foi a última mensagem que enviou.
Os policiais encontraram a jovem gravemente ferida em uma localidade muito distante do destino final da corrida. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Varginha ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O que se sabe
Em entrevista ao UOL, a irmã de Joice, Josilene Batista, e o cunhado, Lucas Azeola, falaram sobre o ocorrido e as investigações.
Lucas comentou sobre a gravidade dos ferimentos espalhados pelo corpo, descreveu a imagem da vítima morta como "brutal" e explicou que ela tinha um corte grande na região da testa, acima da sobrancelha, além de marcas parecidas com arranhões nas mãos e nos joelhos.
Josilene disse que na certidão de óbito a causa consta com politraumatismo, mas a família aguarda conclusão de outros laudos solicitados pela Polícia Civil. Disse ainda que a suspeita inicial era de acidente, mas a família contesta.
"Se fosse atropelamento ela teria braço quebrado, estaria com a perna quebrada, teria muito machucado. Mas ela estava toda ralada e a região mais machucada foi o rosto [que em tese estaria protegido pelo capacete em caso de queda]", afirmou Josilene.
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A irmã também compartilhou que o rosto estava "irreconhecível" e que havia sangramento na região íntima, o que pode indicar a possibilidade de abuso. Além disso, Joice foi encontrada sozinha e sem o celular, que ainda não foi localizado.
"Nós queremos justiça, que o responsável seja preso. Ela era uma pessoa boa, trabalhadora, muito meiga, muito doce. Uma pessoa que era preocupada com a família, que tudo pra ela era a família em primeiro lugar. Ela era cheia de sonhos e sonhava em ter a própria família, casa própria", completou Josilene.
Nota da plataforma 99
A plataforma informou que o motorista já foi identificado e está bloqueado na plataforma até a conclusão das investigações. A empresa também lamentou a morte de Joice e disse colaborar com a polícia.
"Assim que o relato foi registrado em sua Central de Segurança, uma equipe especializada foi designada e está em contato com familiares de Joice Batiston para oferecer acolhimento e informações para o acionamento do seguro, que inclui atendimento psicológico e suporte para despesas funerárias", disse em nota ao UOL.