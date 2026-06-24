SÃO JOÃO
São João com saúde: Sesab alcança resultados expressivos nas testagens de 2026
54 mil testes foram realizados e mais de 1,6 milhão de preservativos distribuídos
Nas festas de São João deste ano, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) montou 16 postos de testagem rápida de ISTs em toda a Bahia. Neles são feitos exames para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de atendimentos gerais a ocorrências nos festejos.
Mas o que chama atenção são os resultados expressivos que as ações alcançaram. Até às 8h desta quarta-feira, 24, foram realizados 53.987 testes rápidos, 1,6 milhão de preservativos distribuídos e cerca de 1.900 pessoas receberam orientações imediatas após os resultados.
Do total de testes realizados, foram identificados 591 resultados positivos, sendo 537 para sífilis, 27 para HIV, 15 para hepatite C e 12 para hepatite B. 175 pessoas diagnosticadas com sífilis já iniciaram o tratamento com penicilina benzatina (benzetacil) no próprio posto, 1.762 receberam informações sobre a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e 1.587 pessoas foram orientadas sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).
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Entre os casos registrados nas unidades hospitalares, 17 foram relacionados a queimaduras, 34 a explosões de bombas e 3 a acidentes provocados por guerra de espadas.
Funcionamento
Durantes os festejos desta quarta-feira, 24, as unidades dos municípios de Amargosa, Cruz das Almas, Alagoinhas, Irecê, Conceição do Jacuípe e Cachoeira permanecerão abertas.
Em Itabuna, os atendimentos irão do dia 25 ao dia 28 de junho, no Itapedro e em Eunápolis o serviço será disponibilizado entre 1º e 4 de julho durante o Pedrão 2026.