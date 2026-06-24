Criança fica gravemente ferida após ser atingida por espada na Bahia

Siga o A TARDE no Google

O São João de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, foi marcado por uma tragédia envolvendo uma criança de três anos, na noite desta terça-feira, 23. A vítima sofreu queimaduras graves após ser atingida por uma 'espada' - artefato pirotécnico -, no bairro Areal.

Informações preliminares apontam que a 'espada' caiu próximo à casa da família da criança e a atingiu. Ela ficou com várias lesões pelo corpo.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência e encaminharam a criança em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Segundo informações, além da criança, outras pessoas deram entrada da UPA com queimaduras e fraturas expostas. Todos esses atendimentos têm relação aos festejos juninos.

Até a manhã desta quarta-feira, 24, não havia atualização sobre o estado de saúde da criança. As informações são do Blog do Valente.