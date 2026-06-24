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GUERRA DE ESPADA

Criança fica gravemente ferida após ser atingida por espada na Bahia

Vítima, de 3 anos, sofreu queimaduras em várias partes do corpo

Andrêzza Moura
Por
Criança foi internada em estado grave
Criança foi internada em estado grave - Foto: Reprodução Blog do Valente

O São João de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, foi marcado por uma tragédia envolvendo uma criança de três anos, na noite desta terça-feira, 23. A vítima sofreu queimaduras graves após ser atingida por uma 'espada' - artefato pirotécnico -, no bairro Areal.

Informações preliminares apontam que a 'espada' caiu próximo à casa da família da criança e a atingiu. Ela ficou com várias lesões pelo corpo.

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Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência e encaminharam a criança em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Segundo informações, além da criança, outras pessoas deram entrada da UPA com queimaduras e fraturas expostas. Todos esses atendimentos têm relação aos festejos juninos.

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Até a manhã desta quarta-feira, 24, não havia atualização sobre o estado de saúde da criança. As informações são do Blog do Valente.

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acidente espada cruz das almas espadas explosão espada cruz das almas São João

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