GUERRA DE ESPADA
Criança fica gravemente ferida após ser atingida por espada na Bahia
Vítima, de 3 anos, sofreu queimaduras em várias partes do corpo
O São João de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, foi marcado por uma tragédia envolvendo uma criança de três anos, na noite desta terça-feira, 23. A vítima sofreu queimaduras graves após ser atingida por uma 'espada' - artefato pirotécnico -, no bairro Areal.
Informações preliminares apontam que a 'espada' caiu próximo à casa da família da criança e a atingiu. Ela ficou com várias lesões pelo corpo.
Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência e encaminharam a criança em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
Segundo informações, além da criança, outras pessoas deram entrada da UPA com queimaduras e fraturas expostas. Todos esses atendimentos têm relação aos festejos juninos.
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Até a manhã desta quarta-feira, 24, não havia atualização sobre o estado de saúde da criança. As informações são do Blog do Valente.