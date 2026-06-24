Acidentes com fogos caem pela metade na Bahia

Apesar da intensa fiscalização e campanhas robustas de conscientização, acidentes com fogos de artifício e fogueiras seguem ocorrendo durante o São João da Bahia – ainda que em menor número. Para dar conta dessas e outras ocorrências típicas da festa, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) montou uma operação especial com investimento de R$ 8,8 milhões.

Desde o dia 19, estão em funcionamento 4.772 plantões extras em unidades de saúde – 28% a mais do que em 2025 –, sobretudo nos hospitais que possuem Centros de Tratamento de Queimados (CTQ) em Salvador, Santo Antônio de Jesus e Barreiras. A estrutura inclui ainda 16 postos de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) espalhados pelo estado, onde já foram realizados mais de 44 mil exames.

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Até a manhã de ontem, os hospitais estaduais da Bahia registraram 14 ocorrências ligadas aos festejos juninos – 11 por explosões de bombas e três por queimaduras. O Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, concentrou nove atendimentos; em Jequié, o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) registrou três casos; já o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) e o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) contabilizaram um atendimento cada.

“A festa continua hoje ainda em muitos municípios, inclusive em Salvador, então esses números ainda são parciais. No entanto, nesse mesmo período do ano passado, já haviam sido registradas 29 ocorrências, então nossa expectativa é que essa redução se mantenha”, destaca o diretor-geral das Unidades Próprias da Sesab, Michael Carmo.

Há anos, as fiscalizações e as campanhas de conscientização sobre o uso de fogos têm sido intensificadas na Bahia, com foco em reduzir esses números. “É um trabalho muito setorial, que precisa do Corpo de Bombeiros e outros órgãos fiscalizando os locais que vendem esses fogos. Pois o risco aumenta quando os fogos não atendem às normas de segurança necessárias. Nós da Sesab também temos feito um trabalho desde o início do ano sobre prevenção, manuseio e cuidados com as queimaduras, capacitando as unidades para além da capital. É, de fato, um trabalho que é feito durante meses para que a gente tenha esses números satisfatórios”, aponta Michael Carmo.

Operação da Secretaria da Saúde mobiliza R$ 8,8 milhões e 4.772 plantões extras, 28% a mais que no ano anterior

Além dos incidentes envolvendo fogos e fogueiras, e forrozeiros em Salvador também buscaram atendimentos diversos nos dois postos de saúde montados especialmente para as festas da capital, registrando 108 ocorrências: 81 atendidas no Pelourinho e as outras 27 no posto instalado em Paripe (que funcionou entre os dias 19 e 21). Dor abdominal, cefaleia e intoxicação alcoólica foram os principais motivos que levaram pacientes a procurar pelos serviços de saúde. Os atendimentos do posto de saúde do Pelourinho começam a partir das 17h e seguem até o fim dos festejos no bairro.

Outra ação que está fazendo parte da estratégia da Sesab são os 16 postos de testagem rápida de ISTs espalhados pelo estado – montados em Alagoinhas, Amargosa, Brumado, Cruz das Almas, Camaçari, Cachoeira, Conceição do Jacuípe, Eunápolis, Guanambi, Ibiúi, Irecê, Itabuna, Itapetinga, Seabra, Senhor do Bonfim e Serrinha –, que até a manhã de ontem, já realizaram 44.615 exames, dos quais 500 apresentaram resultado positivo: 458 para sífilis, 17 para HIV, 16 para hepatite C e nove para hepatite B.

Tratamento imediato

“Os números da testagem mostram a adesão da população. Este é um movimento educativo. Ofertamos os testes e também promovemos prevenção de ISTs com a distribuição de preservativos”, afirma a titular da Sesab, Roberta Santana.

Nos pontos de testagem, no caso das pessoas que são diagnosticadas com sífilis, o tratamento pode ser iniciado no próprio posto assim que o diagnóstico é dado, caso o paciente deseje: dos 458 casos positivos para sífilis já confirmados nesse São João, 141 pessoas optaram por iniciar o tratamento imediatamente nos postos de testagem. “Essas pessoas, geralmente, precisam tomar três doses e já fazemos a primeira ali, se ela quiser. Então encaminhamos esse paciente para uma unidade de referência e o monitoramos para garantir que ele irá receber o tratamento completo. Apesar de ser um número alto, ficamos felizes em garantir esses tratamentos e, sobretudo, um diagnóstico precoce”, reflete o diretor-geral das Unidades Próprias da Sesab, Michael Carmo.

A Sesab ainda reforçou as ações de prevenção com a distribuição de mais de 1,3 milhão de preservativos e orientações sobre profilaxias contra o HIV. Ao todo, 1.382 pessoas receberam informações sobre a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), com 11 dispensações (entrega dos medicamentos necessários para iniciar o tratamento) realizadas, enquanto 1.247 pessoas foram orientadas sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), resultando em 53 dispensações. Também foram distribuídos 753 autoteste para HIV.