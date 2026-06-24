São João de Camaçari encerra mais uma edição com sucesso de público

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, celebrou o São João com quatro dias de festa. Entre 20 e 23 de junho foram mais de 50 atrações e uma programação diversificada com ritmos como forró, piseiro, arrocha e sertanejo.

O Camaforró 2026 encerrou a festa com um grande público e atrações que garantiu a animação por toda a noite. Quem participou, viu shows de Filho do Piseiro, Márcia Fellipe e Murilo Huff, além do da cantora Neide Bassan, artista da terra, entre outros.

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Toda a festa aconteceu no Espaço Camaçari 2000, com cerca de 40 mil m² e capacidade para mais de 60 mil pessoas. A coordenadora de Eventos, Aline Marques, destacou a necessidade de um grande planejamento com várias equipes de trabalho.

“O resultado que vimos durante esses quatro dias é fruto de muito planejamento e do trabalho integrado de diversas secretarias, diálogo com representantes das associações de barraqueiros, e a própria comunidade. Pensamos em cada detalhe para oferecer conforto, segurança e uma programação diversificada para o público", relatou.

Último dia de Camaforró

A primeira atração a subir ao palco principal foi a cantora Neide Bassan, que apresentou um repertório repleto de sucessos e evidenciou a força dos artistas locais dentro de uma das maiores festas populares da Bahia.

“É sempre uma emoção e uma alegria subir ao palco principal e cantar para o povo da minha cidade. Sempre estive presente na programação do Camaforró, desde as primeiras edições. Fico muito feliz em levar toda essa animação para o povo de Camaçari”, destacou a artista.

Em seguida, se apresentaram Filho do Piseiro, Filomena Bagaceira e Edy Xote, trazendo a essência do forró e das tradições nordestinas.

Um dos momentos mais esperados da noite foi o show da cantora Márcia Fellipe, que colocou o público para dançar em um verdadeiro arrasta-pé. “Estou muito feliz em fazer parte do São João de Camaçari, essa terra maravilhosa”, afirmou.

Para encerrar a noite com muitos apaixonados, o cantor Murilo Huff subiu no palco e apresentou sucessos como Dois Enganados, Desejando Eu, Anestesiado e Só Com Ela, garantindo que o público acompanhasse cada música até o encerramento do show.

Camaforró 2026

Além do palco principal, a festa se expandiu nos espaços Caramanchão e a Vila Maria Bonita, que receberam apresentações de quadrilhas juninas, artesanato, literatura de cordel e atividades voltadas para toda a família.

O evento bateu recorde de público e contou com uma ampla estrutura de segurança, monitoramento, acessibilidade, serviços de saúde e ações de direitos humanos para que todos pudessem curtir com tranquilidade.