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HOME > SÃO JOÃO

TRADIÇÃO E EMPREENDEDORISMO

São João no Santo Antônio impulsiona economia no Centro Histórico

Festejos fortalecem o comércio local, impulsionam o turismo e ampliam as oportunidades de renda

Redação
Por Redação
Programação reúne atrações que valorizam o forró tradicional e a diversidade musical nordestina.
Programação reúne atrações que valorizam o forró tradicional e a diversidade musical nordestina. - Foto: Raí Vitor/GOVBA

O período junino tem fortalecido a movimentação econômica já característica do bairro do Santo Antônio, no Centro Histórico de Salvador, um dos tradicionais polos de atividade cultural e turística da capital baiana.

Com programação apoiada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur), os festejos fortalecem o comércio local, impulsionam o turismo e ampliam as oportunidades de geração de renda para ambulantes, comerciantes e prestadores de serviço da região.

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Nesta terça-feira, 23, véspera de São João, a programação reúne atrações que valorizam o forró tradicional e a diversidade musical nordestina. No palco instalado no Carmo, sobem Gianini Alencar, Forró Saracura, Fábio Carneirinho, Breno Saborear e Fogo Latino, em uma noite dedicada às expressões da cultura junina e à valorização do forró pé de serra.

Festa valoriza forró pé de serra.
Festa valoriza forró pé de serra. - Foto: Raí Vitor/GOVBA

Entre os trabalhadores beneficiados pela movimentação de shows e apresentações no bairro está a vendedora ambulante Adil Moreira - conhecida como Ginga, que destaca a importância da realização da festa no Carmo.

“É muito interessante porque assim as pessoas não precisem se deslocar para longe; curtem o São João perto de casa. A iniciativa é muito boa também para nós que empreendemos, sem contar com a programação que está muito boa”, afirmou.

Para o baiano de acarajé Alexandre da Paz, o São João representa não apenas um momento de celebração cultural, mas também uma oportunidade concreta de incremento na renda familiar. “A capital proporciona shows incríveis para a gente curtir com a família, com os filhos, com os amigos. Além disso, é uma oportunidade de trabalhar, de complementar a renda e garantir um sustento a mais”, disse.

Aumento na economia

Além de aquecer a economia do Centro Histórico, os festejos juninos contribuem para o fortalecimento da atividade turística em toda a Bahia. A expectativa é de que os resultados deste ano superem os registrados em 2025, quando o estado recebeu 1,8 milhão de turistas e movimentou R$ 2,3 bilhões durante o período junino.

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O secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia, Adolpho Loyola, destacou o compromisso do Governo do Estado com a realização dos festejos nos municípios baianos e a valorização das tradições culturais nordestinas.

“O Estado fortalece o São João nos 417 municípios e, em Salvador, não poderia ser diferente. Nós investimos muito aqui no Centro Histórico, no Santo Antônio e no Pelourinho, com programação intensa, valorizando o forró pé de serra e o forró raiz, porque essa é a marca do Nordeste”, afirmou.

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Tags

centro histórico de salvador santo antônio São João Turismo na Bahia

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