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MOVIMENTO ECONÔMICO

São João de Santo Antônio de Jesus prevê faturamento de R$ 100 milhões

Festa deve atrair 600 mil pessoas em seis dias de programação

Redação
Por Redação
Festa em Santo Antônio de Jesus reúne grandes nomes da música nordestina nacional e regional.
Festa em Santo Antônio de Jesus reúne grandes nomes da música nordestina nacional e regional. - Foto: Divulgação

Conhecida como a capital do Recôncavo baiano, Santo Antônio de Jesus tem no São João da Bahia um importante vetor econômico para o município. A festa, que conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), tem a expectativa de atrair cerca de 600 mil pessoas, em seis dias de programação. A movimentação econômica estimada gira em torno de R$ 100 milhões.

Com o tema “A tradição que pulsa no coração”, a festa reúne grandes nomes da música nordestina nacional e regional. Já subiram ao palco artistas como Maiara & Maraisa, João Gomes, Matheus & Kauan, Solange Almeida e Dorgival Dantas. Além dos shows, a cidade também oferece uma programação voltada à valorização das tradições juninas, com forró pé de serra na feira livre, arrastões juninos e feira de artesanato e de comidas.

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“O São João não é apenas uma celebração cultural, mas um evento de grande relevância econômica, especialmente, para bares, restaurantes e hotéis. Nesse período, observamos um aumento de mais de 50% no faturamento. Assim, a festa não só promove a tradição local, como também impulsiona a economia. É um exemplo de como a união entre cultura e economia pode trazer benefícios expressivos para a comunidade”, completou o presidente do Sindicato dos Meios de Hospedagem e Alimentação da Microrregião de Santo Antônio de Jesus, Melentino Antônio Tedesco.

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Entre os visitantes, Rafael Ramos, 40 anos, que veio de Salvador, elogiou a experiência junina. “Eu venho para o São João daqui todos os anos. Além de aproveitar a festa, também passeio pela cidade e faço compras no comércio local, porque percebo preços mais acessíveis em relação a outras cidades. A festa é maravilhosa, com atrações muito boas”.

Iremar da Silva, 61 anos, do Rio Grande do Norte, também revelou uma relação antiga com a cidade. “Frequento Santo Antônio de Jesus desde 1987. Não tenho parentes aqui, mas gosto muito da cidade. O que mais me agrada é a praça, a feira e o comércio em geral. Moro perto da praia, mas prefiro vir para cá e aproveitar a cidade”.

Durante a festa em Santo Antônio de Jesus, a Setur-BA realiza a Pesquisa Macro de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Receptivo na Bahia, que acontece em mais 21 municípios que promovem festejos juninos, nas 13 zonas turísticas do estado. O estudo levanta informações sobre o perfil do visitante e sua avaliação dos serviços oferecidos no destino.

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Santo Antônio de Jesus São João da Bahia Turismo na Bahia

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