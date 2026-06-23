SALVADOR
São João Cultural: bairro da Liberdade recebe programação junina
Festejos juninos reúnem atrações culturais e música ao vivo para envolver toda comunidade
Começou, nesta terça-feira, 23, o Projeto Liberdade - São João Cultural 2026. A iniciativa leva, ao bairro da Liberdade, na capital baiana, uma programação junina até o dia 24 de junho. O objetivo é celebrar a cultura nordestina, fomentar a economia local e contribuir para a união comunitária do bairro.
Programação
A abertura do projeto aconteceu nesta terça-feira, 23, na Rua Belo Oriente, Liberdade, às 19h, com saída do Largo da Lapinha com direção ao Bradesco da Liberdade. A animação fica por conta da banda Forró Trakejo.
Já na quarta-feira, 24, a festa começa às 15h com o Arraiá e o desfile da banda Sambrasil. A celebração do dia de São João será com o Grupo Mistura e o Samba Junino.
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Serviço
- Projeto Liberdade - São João Cultural 2026.
Datas: 23 e 24 de Junho de 2026
Local: Bairro da Liberdade, Salvador
Atrações: Forró Trakejo, Arraiá, Sambrasil, Grupo Mistura e Samba Junino.
Contato: Antônio SCA: (71) 99261-1281