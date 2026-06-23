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SALVADOR

São João Cultural: bairro da Liberdade recebe programação junina

Festejos juninos reúnem atrações culturais e música ao vivo para envolver toda comunidade

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
A festa começa no Largo da Lapinha
A festa começa no Largo da Lapinha - Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Começou, nesta terça-feira, 23, o Projeto Liberdade - São João Cultural 2026. A iniciativa leva, ao bairro da Liberdade, na capital baiana, uma programação junina até o dia 24 de junho. O objetivo é celebrar a cultura nordestina, fomentar a economia local e contribuir para a união comunitária do bairro.

Programação

A abertura do projeto aconteceu nesta terça-feira, 23, na Rua Belo Oriente, Liberdade, às 19h, com saída do Largo da Lapinha com direção ao Bradesco da Liberdade. A animação fica por conta da banda Forró Trakejo.

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Já na quarta-feira, 24, a festa começa às 15h com o Arraiá e o desfile da banda Sambrasil. A celebração do dia de São João será com o Grupo Mistura e o Samba Junino.

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Serviço

  • Projeto Liberdade - São João Cultural 2026.

Datas: 23 e 24 de Junho de 2026

Local: Bairro da Liberdade, Salvador

Atrações: Forró Trakejo, Arraiá, Sambrasil, Grupo Mistura e Samba Junino.

Contato: Antônio SCA: (71) 99261-1281

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Tags

bairro da liberdade Salvador São João Cultural

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