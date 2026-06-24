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SÃO JOÃO

Suspeito de estupro é preso após reconhecimento facial na Bahia

Homem é 38º capturado durante a Operação São João 2026

Andrêzza Moura
Por
Homem é suspeito de estuprar sobrinha, de 10 anos
Homem é suspeito de estuprar sobrinha, de 10 anos - Foto: Reprodução

Um homem suspeito de estuprar a sobrinha, de 10 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira, 24, em Amargosa, na região centro-sul da Bahia, após ser reconhecido pelas câmeras de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/ BA), durante a festa de São João da cidade.

O homem, que não teve o nome revelado, foi detido por equipes da Polícia Militar e conduzido à Delegacia Especial de Área da Polícia Civil.

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Ele é o 38º foragido da Justiça reconhecido através da Plataforma de Observação Elevada (POE) da SSP e capturado na Operação São João 2026.

Além dele, suspeitos por furtos, roubo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, homicídio e devedores de pensão alimentícia foram capturados.

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Tags

estuprador reconhecimento facial SSP - BA

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