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ENTRETENIMENTO

Ídolo da Seleção, Roberto Carlos exibe celular mais caro que carro

Ex-jogador utilizou o aparelho enquanto assistia o jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo

Luiza Nascimento
Por
Roberto Carlos
Roberto Carlos - Foto: Reprodução

Ídolo da Seleção Brasileira pelo pentacampeonato, Roberto Carlos chamou atenção enquanto assistia o jogo do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira, 24. Na ocasião, o ex-lateral apareceu com um modelo raro de Iphone dourado, que pode ultrapassar R$ 100 mil.

As imagens foram exibidas durante a transmissão da partida e, rapidamente, começaram a circular na internet. O atleta não deu detalhes sobre o modelo, no entanto, internautas especulam que seja uma versão personalizada de luxo, semelhante às produzidas pela empresa Caviar, conhecida por fabricar smartphones revestidos em ouro, titânio e outros materiais nobres.

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No último mês, a mesma empresa lançou um iPhone 17 Pro Max em ouro 24k inspirado em Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O T-Great, originalmente previsto para agosto de 2025, só começou a chegar aos compradores neste mês de maio de 2026 e influenciadores descobriram que o chassi de tom dourado foi substituído por plástico baseado em um hardware defasado da HTC.

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Quando flagrado, Roberto Carlos estava assistindo a classificação da Seleção Brasileira para o mata-mata. Com uma grande atuação de Vini Jr, a Seleção Brasileira não deu chances à Escócia e venceu por 3 a 0, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Na partida que marcou o retorno de Neymar, o camisa 7 roubou a cena e marcou dois gols da vitória brasileira.

Com o resultado, a Seleção Brasileira avançou aos 16-avos de final do Mundial como líder do Grupo C, com 7 pontos. A Escócia terminou em terceiro lugar, com 3 pontos. Marrocos, na segunda posição com os mesmos 7 pontos, mas com saldo inferior, e Haiti, lanterna com apenas 1 ponto conquistado, completam a chave.

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