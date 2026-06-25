Copa do Mundo define primeiro duelo do mata-mata; confira

Após o encerramento da terceira rodada dos Grupos A, B e C da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira, 24, a fase de 16 avos de final já tem o primeiro confronto definido: África do Sul x Canadá. O duelo entre os segundos colocados dos Grupos A e B, respectivamente, acontecerá no próximo domingo, 28, às 16h, em Los Angeles.



O embate, inclusive, carrega um peso histórico. Esta é a primeira vez que ambas as seleções chegam à fase de mata-mata de uma Copa do Mundo. A África do Sul garantiu a vaga inédita após surpreender a Coreia do Sul com uma vitória por 1 a 0, enquanto o Canadá, um dos anfitriões do torneio, assegurou a classificação mesmo com a derrota para a Suíça.



As duas seleções chegam ao confronto com campanhas semelhantes em pontuação, mas construídas de maneiras distintas. A África do Sul terminou na segunda colocação do Grupo A, com quatro pontos, após perder por 2 a 0 para o México, empatar por 1 a 1 com a República Tcheca e vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, com gol de Thapelo Maseko. Os sul-africanos avançaram com apenas dois gols marcados e três sofridos.



O Canadá também somou quatro pontos e ficou na segunda posição do Grupo B. A seleção anfitriã empatou por 1 a 1 com a Bósnia, goleou o Catar por 6 a 0 — conquistando sua primeira vitória na história das Copas do Mundo — e perdeu por 2 a 1 para a Suíça. Um empate na última rodada teria garantido a liderança da chave e a permanência em Vancouver, mas a derrota obrigou a equipe comandada por Jesse Marsch a viajar para Los Angeles com apenas quatro dias de preparação.



Os outros 15 confrontos da segunda fase serão definidos nos próximos dias. A fase de grupos seguirá até o próximo sábado, quando os Grupos I, J, K e L terão seus classificados definidos. Além dos dois primeiros colocados de cada chave, também serão conhecidos os melhores terceiros colocados da competição.





Como funciona a classificação no novo formato da Copa

A Copa do Mundo de 2026 estreou um novo formato e, com ele, regras mais detalhadas para definir a classificação em caso de empate na fase de grupos. Com 48 seleções divididas em 12 grupos, a competição exige critérios claros para separar equipes que terminem com a mesma pontuação.



Ao fim das três rodadas, avançam ao mata-mata os dois melhores de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados no geral. Com a criação de uma nova fase eliminatória, a Fifa também promoveu mudanças nos critérios de desempate.



Foi justamente por conta dessas alterações que seleções como Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá chegaram à última rodada sem chances de classificação.



De forma resumida, caso duas ou mais seleções do mesmo grupo terminem empatadas em pontos após a fase de grupos, os seguintes critérios serão utilizados para definir a classificação:

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