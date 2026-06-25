Grupo A tem México 100% e classificação histórica da África do Sul

O Grupo A da Copa do Mundo de 2026 está definido. As duas partidas que determinaram os rumos do grupo começaram às 22h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 24, e terminaram com a vitória por 3 a 0 do México sobre a Tchéquia, além da vitória da África do Sul por 1 a 0 contra a Coreia do Sul, que garantiu uma classificação inédita da seleção africana ao mata-mata da competição.

Enquanto o México já estava classificado após duas vitórias nas duas primeiras rodadas, as outras três seleções do grupo precisavam vencer para chegar ao mata-mata. No entanto, a única que conseguiu o objetivo foi a África do Sul, que venceu a Coreia do Sul pelo placar mínimo e garantiu um feito histórico.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até este ano, os Bafana Bafana haviam disputado a Copa do Mundo em três ocasiões (1998, 2002, 2010), sendo eliminada na primeira fase em todas elas.

O México, por sua vez, utilizou do fator casa para vencer a Tchéquia por 3 a 0 e passar pela fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Como foram os jogos?

Tchéquia x México

Após um primeiro tempo de poucas movimentações, o México conseguiu imprimir um ritmo maior após o intervalo e abriu o placar com gol de Mateo Chávez aos 9 minutos da segunda etapa.

A equipe mexicana não deixou a Tchéquia respirar e ampliou a vantagem aos 15 minutos após um boa jogada de Gilberto Mora, jogador mais jovem desta Copa do Mundo. O meia de 17 anos limpou bem a jogada e acionou o lateral Sanchez, que foi travado pelo goleiro Matěj Kovář. Na sequência, Quiñones apareceu na pequena área para finalizar para o gol.

Jogadores do México comemoram gol contra a Tchéquia - Foto: Alfredo Estrella | AFP

O México fechou o placar já nos acréscimos, com um golaço de Álvaro Fidalgo.

Para além dos gols, o ponto alto do jogo foi a entrada de Guillermo Ochoa no gol durante a etapa final. Ao pisar em campo, o goleiro de 40 anos se igualou a Messi e Cristiano Ronaldo como os únicos jogadores a jogarem seis Copas do Mundo.

África do Sul x Coréia do Sul

Assim como aconteceu no duelo entre México e Tchéquia, o primeiro tempo de África do Sul e Coreia do Sul teve poucas emoções e terminou empatado em 0 a 0. Na segunda etapa, o cenário mudou aos 18 minutos, quando Maseko abriu o placar para a seleção sul-africana.

A partir daí, o jogo se transformou em um grande exercício de ataque para a Coreia do Sul, que tinha a posse de bola e tentava buscar a reação, enquanto a África do Sul empenhava seus esforços em fechar a área e segurar o resultado, ao mesmo tempo em que tentava saídas em contra-ataque para ampliar a vantagem.

Foto: Yuri Cortez | AFP

A Coreia terminou com 76% de posse de bola no segundo tempo e 68% em toda a partida, mas conseguiu somente oito finalizações, o que demonstra a solidez defensiva da África do Sul durante o jogo.

Fichas Técnicas

Tchéquia x México - 3ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo

Tchéquia: Matej Kovar; Vladimir Coufal, Tomas Holes (Souček), Robin Hranac, Ladislav Krejci e David Doudera; Lukas Cerv (Chorý) e Michal Sadilek; Pavel Sulc, Denis Visinsky (Provod) e Adam Hlozek (Schick). Técnico: Miroslav Koubek

México: Raul Rangel (G. Ochoa); Jorge Sanchez, Cesar Montes, Israel Reyes e Mateo Chávez (J. Gallardo); Edson Alvarez, Luis Romo (O. Vargas) e Gilberto Mora (Á. Fidalgo); Julian Quinones, Guillermo Martinez (S. Giménez) e Roberto Alvarado. Técnico: Javier Aguirre.

Gols: Mateo Chávez aos 9 minutos do segundo tempo, Julian Quinones aos 15 do segundo tempo e Fidalgo aos 48 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Edson Álvarez (México); (Tchéquia)

Arbitragem

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Assistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Asistentente 2: Facundo Rodríguez (Argentina)

Quarto Árbitro: Cristian Garay (Chile)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

África do Sul x Coréia do Sul - 3ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo

África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon e Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis (Moremi), Relebohile Mofokeng (Adams), Thapelo Maseko (Rayners) e Evidence Makgopa. Técnico: Hugo Broos.

Coreia do Sul: Kim Seunggyu; Lee Hanbeom, Kim Minjaem (J. S. Park), Lee Taeseok (Castrop), Seol Youngwoo; Lee Gihyuk, Hwang Inbeom, Paik Seungho (Jin-gyu Kim), Hwang Heechan (Son Heung-min), Lee Kangin; Oh Hyeongyu (G. Cho). Técnico: Myung Bo Hong.

Gols: Maseko aos 8 aos 18 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Aubrey Modiba (África do Sul); G. Cho (Coreia do Sul)

Arbitragem