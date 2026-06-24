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EM GRANDE FASE!

Vini Jr iguala Mbappé e Haaland e se aproxima de Messi na Copa

Com dois gols contra a Escócia, atacante do Brasil chega a quatro no Mundial

Téo Mazzoni
Por
Vini Jr marca dois, iguala rivais e mira liderança da artilharia
Vini Jr marca dois, iguala rivais e mira liderança da artilharia - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Grande protagonista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Vini Jr segue firme na disputa pela artilharia da competição. Após marcar duas vezes na vitória do Brasil sobre a Escócia, nesta quarta-feira, 24, o camisa 7 igualou os números de Kylian Mbappé e Erling Haaland e encostou em Lionel Messi na corrida pelo posto de goleador do Mundial.

Vinícius Júnior chegou à marca de quatro gols na atual edição da Copa do Mundo, tendo balançado as redes em todos os jogos do Brasil na fase de grupos. O atacante divide a vice-artilharia da competição com Mbappé, da França, e Haaland, da Noruega, ficando atrás apenas de Messi, da Argentina, que soma cinco gols.

No entanto, vale destacar que, entre os jogadores citados, apenas Vini Jr já concluiu sua participação na fase de grupos. O francês, o norueguês e o argentino ainda disputarão a terceira rodada de suas respectivas chaves.

Mbappé e Haaland estarão frente a frente no confronto entre França e Noruega, válido pela última rodada do Grupo I, enquanto Messi entra em campo contra a Jordânia, em duelo decisivo pelo Grupo J da Copa do Mundo.

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5 gols

  • Lionel Messi (Argentina)

4 gols

  • Vini Jr (Brasil)
  • Kylian Mbappé (França)
  • Erling Haaland (Noruega)

3 gols

  • Deniz Undav (Alemanha)
  • Manzambi (Suíça)
  • Matheus Cunha (Brasil)
  • Saibari (Marrocos)
  • Jonathan David (Canadá)
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