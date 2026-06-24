Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Quem o Brasil pode enfrentar agora na Copa do Mundo? Veja os três possíveis rivais

Seleção Brasileira, líder do Grupo C, aguarda definição do Grupo F

Téo Mazzoni
Por
Brasil pode encarar Holanda, Japão ou Suécia no mata-mata
Brasil pode encarar Holanda, Japão ou Suécia no mata-mata - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Após assegurar a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, quem a Seleção Brasileira pode enfrentar na fase de 16-avos de final do Mundial?

O cruzamento do chaveamento coloca a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti na rota do Grupo F, composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

No entanto, das quatro seleções, apenas três podem cruzar o caminho do Brasil nesta fase. Isso porque, ao avançar em primeiro lugar, a Seleção Brasileira enfrentará o segundo colocado da chave, e apenas Holanda, Japão ou Suécia podem terminar a fase de grupos nessa posição.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SHOW E CLASSIFICAÇÃO!

Vini Jr brilha, Neymar volta e Brasil finalmente empolga na Copa do Mundo
Vini Jr brilha, Neymar volta e Brasil finalmente empolga na Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

O que falta para o Brasil ser Hexa? Soteropolitanos respondem
O que falta para o Brasil ser Hexa? Soteropolitanos respondem imagem

COPA DO MUNDO

Bahia inicia contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027
Bahia inicia contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 imagem

Se a classificação terminasse neste momento, o Brasil enfrentaria o Japão no mata-mata, já que os japoneses ocupam a segunda posição do grupo, com quatro pontos — mesma pontuação da Holanda, líder da chave pelo saldo de gols. A Suécia aparece em terceiro lugar.

No entanto, o adversário brasileiro só será definido nesta quinta-feira, 25, quando todas as seleções do Grupo F entram em campo na última rodada da fase de grupos. A Holanda enfrenta a Tunísia, enquanto o Japão joga contra a Suécia. As duas partidas acontecem às 20h.

Quando é o jogo?

A Seleção Brasileira volta a campo no mata-mata na próxima segunda-feira, 29, às 14h, em duelo válido por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa copa do mundo seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas