Quem o Brasil pode enfrentar agora na Copa do Mundo? Veja os três possíveis rivais

Após assegurar a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, quem a Seleção Brasileira pode enfrentar na fase de 16-avos de final do Mundial?

O cruzamento do chaveamento coloca a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti na rota do Grupo F, composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.



No entanto, das quatro seleções, apenas três podem cruzar o caminho do Brasil nesta fase. Isso porque, ao avançar em primeiro lugar, a Seleção Brasileira enfrentará o segundo colocado da chave, e apenas Holanda, Japão ou Suécia podem terminar a fase de grupos nessa posição.





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Se a classificação terminasse neste momento, o Brasil enfrentaria o Japão no mata-mata, já que os japoneses ocupam a segunda posição do grupo, com quatro pontos — mesma pontuação da Holanda, líder da chave pelo saldo de gols. A Suécia aparece em terceiro lugar.

No entanto, o adversário brasileiro só será definido nesta quinta-feira, 25, quando todas as seleções do Grupo F entram em campo na última rodada da fase de grupos. A Holanda enfrenta a Tunísia, enquanto o Japão joga contra a Suécia. As duas partidas acontecem às 20h.

Quando é o jogo?

A Seleção Brasileira volta a campo no mata-mata na próxima segunda-feira, 29, às 14h, em duelo válido por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.