Bahia inicia contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Enquanto a Copa do Mundo masculina de 2026 movimenta os gramados, a Bahia já olha para o próximo grande evento do futebol mundial. Nesta quarta-feira, 24, Salvador deu início à contagem regressiva de um ano para a Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino 2027, que acontecerá em solo brasileiro.

O marco dos 365 dias para a abertura da competição foi celebrado pelo Governo do Estado com a inauguração de uma placa comemorativa instalada ao lado do monumento em formato de berimbau.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Foi com muita alegria que a Bahia disputou e venceu como estado-sede para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A seleção masculina está jogando, e a gente está trabalhando de domingo a domingo", disse Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb.

Além da placa comemorativa, o evento no Dique do Tororó marcou a entrega da revitalização do monumento em formato de berimbau, que foi repaginado com as cores da Copa. A intervenção preservou a homenagem a Moa do Katendê, mestre de capoeira Angola e referência da cultura popular baiana.

Evento no Dique do Tororó para a Copa feminina - Foto: Feijão Almeida

Pioneiras do futebol feminino

Atletas do futebol feminino baiano também participaram do evento. Entre elas, esteve Iara Pereira, de 51 anos, jogadora e fundadora do time Remo, da Península Itapagipana de Salvador. A equipe já foi campeã baiana de fut7 em diversas ocasiões, além de conquistar títulos em outras modalidades.

Para Iara, a chegada da Copa do Mundo Feminina ao Brasil tem peso histórico por lembrar uma trajetória marcada por resistência. Durante décadas, mulheres foram impedidas de jogar futebol no país, e a presença delas hoje nos espaços oficiais representa uma conquista coletiva.

Evento no Dique do Tororó para a Copa feminina - Foto: Feijão Almeida

"É uma emoção muito grande viver este momento e lembrar da luta das pioneiras do futebol feminino, que durante muito tempo foram impedidas de jogar. Hoje, além de ocuparmos esses espaços, estamos ajudando outras mulheres e meninas a fazerem o mesmo, dentro e fora de campo", afirmou.

Primeira Copa Feminina no Brasil e na América do Sul

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será histórica. Pela primeira vez, o Brasil e o continente sul-americano receberão a competição. Salvador está entre as oito cidades-sede do torneio, ao lado de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

A competição será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e contará com 32 seleções. Para a Bahia, a presença no calendário da Fifa representa uma oportunidade de fortalecer a imagem internacional do estado, ampliar o turismo esportivo e deixar legados para além dos jogos.

Evento no Dique do Tororó para a Copa feminina - Foto: Feijão Almeida

Para a chefe de gabinete da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Patrícia Barreto, a Copa representa uma oportunidade para que mais mulheres protagonizem e se beneficiem dos impactos sociais e econômicos gerados pelo evento.

"É um momento histórico, que reconhece a trajetória de mulheres e meninas que lutaram para conquistar espaço no futebol e em tantos outros ambientes. A realização da competição fortalece as políticas de equidade de gênero no nosso estado e reafirma o compromisso de garantir que as mulheres estejam em todos os espaços que desejarem ocupar", disse.

Evento no Dique do Tororó para a Copa feminina - Foto: Feijão Almeida

Fonte Nova no clima da Copa

Também nesta quarta-feira, a Arena Fonte Nova começou sua contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027, com iluminação especial em verde e amarelo. O estádio, que receberá jogos do torneio em Salvador, já iniciou ações voltadas para aproximar o público da competição ao longo do ano.

Nos intervalos de partidas realizadas na Arena, câmeras do estádio vão localizar torcedoras na arquibancada, com imagens exibidas no telão em uma moldura temática e o anúncio de "convocadas para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027". O público também poderá tirar fotos em espaço instagramável com elementos de jogadoras em totens interativos.

A Fonte Nova é a única arena do Norte e Nordeste a ter recebido todos os principais torneios internacionais de futebol. O estádio foi palco da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo FIFA de 2014, de competições continentais e de partidas da Seleção Brasileira.

Arena Fonte Nova iluminada para a Copa feminina - Foto: Ana Paula Santos

"A Arena já possui experiência internacional relevante, tendo recebido a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo FIFA de 2014 e competições continentais e partidas da Seleção Brasileira, o que nos dá uma base importante para esse novo desafio", afirmou Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova.

"A Copa Feminina vem para uma Arena que já acredita no poder feminino há 13 anos. Temos um orgulho especial de dizer que esse movimento não começou agora. Desde a inauguração, construímos uma cultura em que as mulheres ocupam espaços de protagonismo de forma genuína", completou Gonzaga.

A própria administração da Fonte Nova é apresentada como exemplo desse compromisso. Atualmente, 37% do quadro de colaboradores é formado por mulheres, e elas ocupam 50% dos cargos de liderança em áreas estratégicas como Operações, Comercial, Financeiro, Comunicação, Recursos Humanos, Hospitalidade e Jurídico.

Salvador ilumina monumentos

Além das ações no Dique do Tororó e na Arena Fonte Nova, Salvador também passou a celebrar o marco de um ano para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 nas ruas. Como parte do "1Y2GO", ação oficial da Fifa que inicia a contagem regressiva para o torneio, a Prefeitura promoveu uma iluminação cênica especial em monumentos e equipamentos públicos da capital baiana.

No dia 24 de junho, pontos como o Monumento à Cidade do Salvador, no Comércio, os Arcos da Montanha, o Bambuzal do Aeroporto, as estações do BRT no trecho entre Cidade Jardim e Barris, a Casa do Olodum e a sede da Prefeitura, no Centro Histórico, receberam iluminação nas cores verde, amarelo e azul.

Para a vice-prefeita Ana Paula Matos, o momento representa mais do que uma contagem regressiva: "O '1 Year to Go' simboliza o início de uma expectativa que mobiliza o mundo inteiro. Para Salvador, sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 é motivo de enorme orgulho e uma oportunidade de mostrar nossa capacidade de organização, nossa hospitalidade e toda a força da nossa cultura".

Monumentos históricos de Salvador iluminados para a Copa feminina - Foto: Secom PMS

"Mais do que um grande evento esportivo, essa Copa deixa um legado social, promovendo inclusão, inspirando meninas e mulheres a ocuparem cada vez mais espaços e reforçando o poder transformador do esporte na construção de uma sociedade mais justa e igualitária", completou.

O diretor de Serviços de Iluminação Pública, Ângelo Magalhães, destacou que a iluminação cênica permite que a cidade participe visualmente de grandes acontecimentos. "Iluminar Salvador para celebrar a contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina é uma forma de envolver a população e demonstrar que a cidade já vive esse momento histórico", disse.

Com a contagem regressiva oficialmente iniciada, a Bahia entra em um ano decisivo de preparação. O desafio será transformar a realização da Copa do Mundo Feminina em um evento capaz de movimentar a economia, fortalecer o turismo, valorizar a cultura local e ampliar oportunidades para mulheres no esporte e fora dele.

Daqui a um ano, a bola vai rolar para as mulheres no maior torneio de futebol do planeta, e na Bahia, a preparação já começou.