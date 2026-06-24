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SHOW E CLASSIFICAÇÃO!

Vini Jr brilha, Neymar volta e Brasil finalmente empolga na Copa do Mundo

Atuação dominante garante vitória brasileira e classificação em primeiro lugar no Grupo C

Téo Mazzoni
Por
Brasil mostra força no último jogo da fase de grupos e avança como líder da chave
Brasil mostra força no último jogo da fase de grupos e avança como líder da chave - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Rumo ao mata-mata! Com uma grande atuação de Vini Jr, a Seleção Brasileira não deu chances à Escócia e venceu por 3 a 0 nesta quarta-feira, 24, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Na partida que marcou o retorno de Neymar, o camisa 7 roubou a cena e marcou dois gols da vitória brasileira.

Com o resultado, a Seleção Brasileira avançou aos 16-avos de final do Mundial como líder do Grupo C, com 7 pontos. A Escócia terminou em terceiro lugar, com 3 pontos. Marrocos, na segunda posição com os mesmos 7 pontos, mas com saldo inferior, e Haiti, lanterna com apenas 1 ponto conquistado, completam a chave.

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Diante da configuração atual, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti entra na rota do Japão, que ocupa atualmente a segunda posição do Grupo F no mata-mata da Copa do Mundo. No entanto, a definição da chave japonesa acontece apenas nesta quinta-feira, 25, e o Brasil, a depender dos resultados, ainda pode enfrentar Holanda ou Japão nos 16-avos.

A Seleção Brasileira volta a campo no mata-mata na próxima segunda-feira, 29, às 14h, em duelo válido por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O jogo

Logo no início da partida, Vinicius Junior aproveitou uma falha da defesa escocesa dentro da grande área e, com muita calma, driblou o goleiro para abrir o placar. O segundo gol veio no fim do primeiro tempo, de cabeça, após belo cruzamento de Bruno Guimarães. Os gols garantiram a Vini Jr um feito histórico na Copa do Mundo.

Já o terceiro gol foi um verdadeiro golaço. Em uma jogada de muita frieza, Bruno Guimarães ficou cara a cara com o goleiro escocês e serviu Matheus Cunha na ultrapassagem. O atacante apenas completou para o fundo das redes e fechou o placar para a Seleção Brasileira — o gol também foi o seu terceiro no Mundial.

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O retorno de Neymar!

Aos 30 minutos do segundo tempo, após quase três anos, Neymar Jr voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira. O camisa 10, que está na disputa da sua 4ª Copa do Mundo, entrou no lugar de Matheus Cunha, fazendo sua estreia no Mundial de 2026.

Neymar volta a campo após longo período fora da Seleção
Neymar volta a campo após longo período fora da Seleção - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Ficha técnica

Escócia x Brasil – 3ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026

Escalações

  • Escócia: Gunn; Robertson, Hendry, McKenna e Patterson; Ferguson, McGinn, McTominay, McLean e Gannon-Doak; Shankland. Técnico: Steve Clarke.
  • Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Arbitragem

  • Árbitro: César Ramos (MEX)
  • Assistentes: Alberto Morín e Marco Bisguerra (MEX)
  • VAR: Guillermo Pacheco (MEX)
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