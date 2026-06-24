MERCADO DA BOLA
Destaque na Copa do Mundo, goleiro Vozinha é oferecido ao Ceará
Oferta chegou ao clube, mas Ceará não vê prioridade em contratar Vozinha
O goleiro Vozinha, destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, foi oferecido ao Ceará para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a chegada do técnico Daniel Paulista, o clube se movimenta no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. A informação inicial foi divulgada pela Jangadeiro.
Apesar do interesse do estafe do jogador em colocá-lo no futebol brasileiro, a situação não avançou por parte do Ceará. O clube não demonstrou interesse em abrir negociações para contar com o goleiro de 40 anos no elenco para a disputa da Segundona.
Atualmente, o Ceará já conta com opções para a posição. O elenco dispõe de Richard, Bruno Ferreira, Gustavo Martins e Jorge Meurer como alternativas para a meta na Série B.
Destaque na Copa do Mundo
Vozinha ganhou projeção internacional após uma grande atuação no empate em 0 a 0 entre Cabo Verde e Espanha, na estreia da Copa do Mundo. O desempenho chamou atenção no cenário global e colocou o goleiro em evidência durante o torneio.
Antes do Mundial, o arqueiro defendia o GD Chaves, clube da segunda divisão de Portugal. Na temporada 2025/26, ele disputou 19 partidas pela equipe europeia.
Ao longo da carreira, Vozinha também acumula passagens por clubes de Cabo Verde, Angola, Moldávia, Chipre e Eslováquia.
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Homenagem a ídolo brasileiro
O goleiro, cujo nome de registro é Josimar José Évora Dias, recebeu a homenagem ao ex-lateral-direito brasileiro Josimar, que disputou a Copa do Mundo de 1986 pela Seleção Brasileira após o corte de Leandro.
Planejamento do Ceará
Em entrevista à rádio Verdinha, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, afirmou que o clube já possui cinco jogadores acertados para reforçar o elenco na próxima janela de transferências. O período de inscrições vai de 20 de julho a 11 de setembro.