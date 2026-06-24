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MERCADO DA BOLA

Destaque na Copa do Mundo, goleiro Vozinha é oferecido ao Ceará

Oferta chegou ao clube, mas Ceará não vê prioridade em contratar Vozinha

Redação
Por Redação
Após repercussão na Copa, goleiro foi oferecido, mas Ceará recuou
Após repercussão na Copa, goleiro foi oferecido, mas Ceará recuou - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

O goleiro Vozinha, destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, foi oferecido ao Ceará para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a chegada do técnico Daniel Paulista, o clube se movimenta no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. A informação inicial foi divulgada pela Jangadeiro.

Apesar do interesse do estafe do jogador em colocá-lo no futebol brasileiro, a situação não avançou por parte do Ceará. O clube não demonstrou interesse em abrir negociações para contar com o goleiro de 40 anos no elenco para a disputa da Segundona.

Atualmente, o Ceará já conta com opções para a posição. O elenco dispõe de Richard, Bruno Ferreira, Gustavo Martins e Jorge Meurer como alternativas para a meta na Série B.

Destaque na Copa do Mundo

Vozinha ganhou projeção internacional após uma grande atuação no empate em 0 a 0 entre Cabo Verde e Espanha, na estreia da Copa do Mundo. O desempenho chamou atenção no cenário global e colocou o goleiro em evidência durante o torneio.

Antes do Mundial, o arqueiro defendia o GD Chaves, clube da segunda divisão de Portugal. Na temporada 2025/26, ele disputou 19 partidas pela equipe europeia.

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Ao longo da carreira, Vozinha também acumula passagens por clubes de Cabo Verde, Angola, Moldávia, Chipre e Eslováquia.

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Homenagem a ídolo brasileiro

O goleiro, cujo nome de registro é Josimar José Évora Dias, recebeu a homenagem ao ex-lateral-direito brasileiro Josimar, que disputou a Copa do Mundo de 1986 pela Seleção Brasileira após o corte de Leandro.

Planejamento do Ceará

Em entrevista à rádio Verdinha, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, afirmou que o clube já possui cinco jogadores acertados para reforçar o elenco na próxima janela de transferências. O período de inscrições vai de 20 de julho a 11 de setembro.

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