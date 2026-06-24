Suíça derrota o Canadá e avança ao mata-mata como líder do Grupo B

A Suíça derrotou os donos da casa e avançou aos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo B. Nesta quarta-feira, 24, os suíços venceram o Canadá por 2 a 1. Os três gols da partida foram marcados no segundo tempo, após uma etapa inicial sem gols.



A Suíça abriu o placar antes mesmo do primeiro minuto da etapa complementar, com Rúben Vargas, e ampliou pouco depois com a joia Manzambi. O Canadá diminuiu com Promise David, mas não conseguiu evitar a derrota.





Com o resultado, a Suíça assegurou a liderança da chave, com 7 pontos, enquanto o Canadá avançou na segunda colocação, com 4. Dessa forma, suíços e canadenses aguardam a definição do Grupo A para conhecer seus adversários no mata-mata do Mundial.



Na configuração atual, a Suíça, líder do Grupo B, enfrentaria a Coreia do Sul, vice-líder do Grupo A. Já o Canadá, segundo colocado da chave B, teria pela frente a Bélgica, que ocupa a terceira posição do Grupo G.