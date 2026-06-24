COPA A TARDE
Brasil na Copa: horários, escalações e onde assistir os jogos desta quarta (24/06/2026)
Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta quarta, 24, na Copa do Mundo
A Copa do Mundo segue a todo vapor, e tem o Brasil na terceira rodada da fase de grupos nesta quarta-feira, 24, com Suíça x Canadá, Bósnia e Herzegovina x Catar, Brasil x Escócia, Marrocos x Haiti, República Tcheca x México e África do Sul x República da Coreia sendo decididos ao longo do dia.
Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os seis jogos desta quarta-feira, 24, na Copa do Mundo.
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Suíça x Canadá (às 16h)
Grupo B: Suíça x Canadá - Vancouver, no Canadá - 16h em Brasília e 12h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Suíça: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Manzambi e Freuler; Ndoye, Xhaka e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Canadá: Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea; Mathieu Choinière e Nathan Saliba; Tajon Buchanan, Ali Ahmed e Jonathan David; Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.
Desfalques
Suíça: Miro Muheim (tratando uma lesão na panturrilha)
Canadá: Ismaël Koné (fratura na tíbia e fíbula da perna esquerda)
Bósnia e Herzegovina x Catar (às 16h)
Grupo B: Bósnia e Herzegovina x Catar - Seattle, nos EUA - 16h em Brasília e 12h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Bósnia e Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic e Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic e Memic; Demirovic e Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.
Catar: Barsham; Mohammad, Al-Rawi, Mendes e Hassan; Gaber, Fatehi, Hatem e Afif; Al-Moez Ali e Muntari. Técnico: Tintín Márquez.
Desfalques
Bósnia e Herzegovina: Amar Dedić (lesão muscular no treino) e Edin Džeko (lesão no ombro)
Catar: Mostafa Meshaal (lesão muscular na panturrilha), Hazem Shehata (lesão no joelho) e Assim Madibo (lesão no tornozelo)
Brasil x Escócia (às 19h)
Grupo C: Brasil x Escócia - Miami, nos EUA - 19h em Brasília e 18h no horário local
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SBT (televisão aberta)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Matheus Cunha e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Escócia: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson e Tierney; Christie e Ferguson; McTominay, McGinn e Adams. Técnico: Steve Clarke.
Desfalques
Brasil: Raphinha (lesão muscular na coxa)
Escócia: Aaron Hickey (dores físicas) e Scott McKenna (tratando lesão na panturrilha)
Marrocos x Haiti (às 19h)
Grupo C: Marrocos x Haiti - Atlanta, nos EUA - 19h em Brasília e 18h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Marrocos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi e Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Haiti: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix e Martin Experience; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Deedson e Ruben Provence; Wilson Isidor e Frantzdy Pierrot. Técnico: Sébastien Migné.
Desfalques
Marrocos: Noussair Mazraoui (lesão no ombro)
Haiti: Duckens Nazon (dores físicas)
República Tcheca x México (às 22h)
Grupo A: República Tcheca x México - Cidade do México, no México - 22h em Brasília e 19h no horário local
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
República Tcheca: Kovář; Coufal, Hranáč, Krejčí e Jurásek; Souček, Holeš e Provod; Šulc, Hložek e Schick. Técnico: Miroslav Koubek.
México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Obed Vargas, Erik Lira e Luis Romo; Santiago Giménez, Raúl Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.
Desfalques
República Tcheca: Sem desfalques
México: Sem desfalques
África do Sul x Coreia do Sul (às 22h)
Grupo A: África do Sul x Coreia do Sul - Monterrey, no México - 22h em Brasília e 19h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi e Aubrey Modiba; Thalente Mbatha e Teboho Mokoena; Thapelo Maseko, Oswin Appollis e Relebohile Mofokeng; Iqraam Rayners. Técnico: Hugo Broos.
Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Park Jin-seob e Lee Tae-seok; Hwang In-beom e Paik Seung-ho; Lee Kang-in, Lee Jae-sung e Hwang Hee-chan; Son Heung-min. Técnico: Hong Myung-bo.
Desfalques
África do Sul: Themba Zwane (suspenso por expulsão direta contra o México) e Sphephelo Sithole (suspenso por expulsão direta contra o México)
Coreia do Sul: Hwang Hee-chan (lesão muscular)