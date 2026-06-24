Neymar tem mais gols em Copas que todo elenco do Brasil somado

Neymar está prestes a viver um momento inédito nesta Copa do Mundo. Pela primeira vez no torneio, o camisa 10 será relacionado pela Seleção Brasileira e passa a ser opção para a comissão técnica. Embora já não carregue sozinho o protagonismo das últimas edições do Mundial, o atacante segue ostentando números que reforçam sua importância histórica com a camisa amarela.



Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar soma oito gols em Copas do Mundo, marca superior à de todos os outros 25 convocados por Carlo Ancelotti juntos. O restante do elenco acumula sete gols em Mundiais.



Entre os jogadores presentes no grupo, os que já balançaram as redes em Copas são Vinícius Júnior, com três gols em seis partidas, Matheus Cunha, autor de dois gols em dois jogos, além de Casemiro e Lucas Paquetá, que marcaram uma vez cada.



A edição de 2026 representa a quarta participação de Neymar em Copas do Mundo. Sua trajetória no torneio começou em 2014, quando disputou o Mundial realizado no Brasil. Naquela campanha, o atacante marcou quatro gols em cinco jogos, mas teve a participação interrompida nas quartas de final após sofrer uma grave lesão nas costas em dividida com Zuñiga.



Naquele torneio, Neymar brilhou logo na estreia ao marcar duas vezes na vitória sobre a Croácia. Posteriormente, voltou a balançar as redes duas vezes diante de Camarões, encerrando sua participação como principal destaque ofensivo da equipe brasileira.



Quatro anos depois, na Copa do Mundo da Rússia, o atacante chegou à competição ainda em recuperação física e sem estar em sua melhor condição. Mesmo assim, marcou contra a Costa Rica, na fase de grupos, e diante do México, nas oitavas de final. Sem conseguir deixar sua marca no confronto contra a Bélgica, que eliminou o Brasil, Neymar encerrou o Mundial de 2018 com dois gols.



Na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, o roteiro voltou a ser marcado por um problema físico. O camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo na estreia contra a Sérvia e ficou afastado durante parte da competição. Recuperado, retornou no mata-mata e marcou diante da Coreia do Sul e da Croácia.



O gol anotado contra os croatas teve um significado especial. Com ele, Neymar alcançou Pelé em número de gols em partidas oficiais pela Seleção Brasileira, chegando aos 77 gols contabilizados pela Fifa. Desde então, ampliou seus números e já soma 79 gols com a camisa verde e amarela.



Agora novamente à disposição da Seleção, Neymar busca aumentar sua marca pessoal em Copas do Mundo e reforçar ainda mais seu legado como um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro.