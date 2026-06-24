COPA DO MUNDO
Bósnia vence, elimina Catar e ainda sonha em classificar ao mata-mata
Os bósnios venceram com gols de Alajbegovic, Al-Brake (contra) e Mahmic e ficaram em terceiro
A Bósnia e Herzegovina venceu o Catar por 3 a 1, nesta quarta-feira, 24, em Seattle, pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo, e manteve viva a esperança de avançar para a próxima fase, ficando em terceiro no grupo.
O grande nome da partida foi Kerim Alajbegovic. O camisa 19 abriu o placar com um golaço aos 28 minutos do primeiro tempo, em uma jogada individual que levantou a torcida. Pouco depois, a Bósnia ampliou em gol contra de Al-Brake, após lance que teve participação de Edin Dzeko.
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O Catar ainda diminuiu com Al-Haydos, aos 41 minutos, e quase empatou antes do intervalo, em finalização de Pedro Miguel na trave. A reação, no entanto, não foi suficiente para evitar a derrota, deixando o Catar de fora da Copa do Mundo.
No segundo tempo, a Bósnia ainda ampliou com mais um gol aos 34 minutos, pelos pés de Mahmic, que recebeu a bola de Hadzikadunic e mandou no meio do gol.
O jogo
A Bósnia começou melhor e controlou as ações desde os primeiros minutos. Logo no primeiro minuto, Demirovic recebeu na entrada da área, girou e bateu de canhota, obrigando Abunada a fazer boa defesa no lado esquerdo.
Aos 16, Basic recebeu de Sunjic na intermediária, ajeitou para a perna esquerda e finalizou por cima do travessão. O Catar tentava responder em contra-ataques, principalmente com Afif, mas encontrava dificuldade para transformar velocidade em chances claras.
Aos 28 minutos, veio o lance mais bonito da partida. Alajbegovic arrancou pela esquerda, passou por dois marcadores, pedalou para cima do terceiro, ajeitou o corpo e bateu forte da entrada da área. A bola foi no ângulo esquerdo de Abunada, que até tentou saltar, mas não alcançou, causando um golaço para colocar a Bósnia em vantagem.
Bósnia amplia
Cinco minutos depois, a Bósnia aumentou o placar. Kolasinac cruzou para Dzeko na segunda trave. O experiente atacante tentou tocar de primeira para Bajraktarevic no meio da área, mas a bola bateu em Al-Brake, enganou o goleiro e entrou.
O gol contra deixou o Catar em situação complicada, mas não tirou o time do jogo. Antes disso, a Bósnia ainda quase fez o terceiro. Aos 37, Alajbegovic lançou Dzeko, que dominou, entrou na área e bateu de canhota, com a bola acertando a trave esquerda do goleiro catari.
Catar marca
A chance perdida manteve o Catar vivo, e a resposta veio pouco depois. Aos 41 minutos, o Catar diminuiu, com Pedro Miguel recebendo de Afif pela direita e cruzando rasteiro. A bola passou pelo camisa 11 e sobrou para Edmilson Junior, que devolveu para a pequena área, quando Al-Haydos apareceu bem posicionado e finalizou de primeira para fazer 2 a 1.
O gol mudou o clima do jogo. O Catar cresceu, passou a ocupar mais o campo ofensivo e quase empatou nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 47, Afif encontrou Pedro Miguel entrando na área pela direita. O lateral dominou e chutou forte, mas a bola explodiu na trave direita de Vasilj.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, aos 10 minutos, Dzeko fez o pivô e abriu para Alajbegovic pela esquerda. O autor do primeiro gol deu um belo drible com o pé em cima da bola, passou pelo marcador e cruzou para a área, mas a defesa afastou.
O Catar respondeu logo depois. Aos 11, Edmilson Junior acionou Afif em infiltração na área. O atacante bateu de primeira com a perna esquerda, mas acertou a rede pelo lado de fora.
A Bósnia, no entanto, estava decidida a sacramentar a vitória - e quem fez isso foi Mahmic, que recebeu a bola de Hadzikadunic e mandou direto no meio do gol, passando pelo goleiro e marcando 3 a 1 em cima do Catar.
Bósnia chega a quatro pontos
Com a vitória, a Bósnia e Herzegovina chegou a quatro pontos e manteve chances de classificação para a próxima fase. A equipe precisava vencer para seguir viva e cumpriu a missão em um jogo de altos e baixos, marcado por domínio inicial, golaço, sustos e pressão catari.
O Catar, por sua vez, encerrou a fase de grupos em situação difícil. Depois de sofrer uma goleada para o Canadá e chegar pressionado à última rodada, a seleção asiática voltou a competir, diminuiu o placar e teve chances de empate, mas não conseguiu evitar a derrota.
Para a Bósnia, o triunfo em Seattle teve valor esportivo e simbólico. Além de manter a seleção viva na Copa, a partida marcou o 150º jogo de Edin Dzeko pelo país. O veterano não marcou, mas participou do lance do segundo gol e seguiu como uma das referências de uma equipe que mistura experiência e juventude.
No fim, quem decidiu foi justamente a nova geração. Alajbegovic abriu o caminho com um golaço e deu à Bósnia uma vitória que pode valer muito na briga pela classificação.
Ficha técnica
Bósnia e Herzegovina 2 x 1 Catar - 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina: Vasilj; Malic (Memic), Katic (Hadzikadunic), Radeljic e Kolasinac; Sunjic (Tahirovic), Basic, Bajraktarevic e Alajbegovic (Burnic); Dzeko (Mahmic) e Demirovic. Técnico: Sergej Barbarez.
Catar: Abunada; Pedro Miguel, Khoukhi, Gueye Laye e Al-Brake; Fathi (Manai), Boudiaf (Almoez Ali) e Jassem Gaber (Hatim Mohamed); Al-Haydos (Al-Ganehi), Afif e Edmilson Junior. Técnico: Julen Lopetegui.
Gols: Alajbegovic aos 28 minutos do primeiro tempo, Al-Brake (contra) aos 33 minutos do primeiro tempo, Al-Haydos aos 41 minutos do primeiro tempo e Mahmic aos 34 minutos do segundo tempo
Cartões amarelos: Mahmic (Bósnia)
Arbitragem
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
- Assistente 1: Jorge Urrego (VEN)
- Assistente 2: Tulio Moreno (VEN)
- Quarto árbitro: Yusuke Araki (Japão)
- VAR: Tatiana Guzmán (NIC)