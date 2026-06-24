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Nada de rosa! Neymar usará chuteira especial em retorno à Seleção

Se entrar em campo contra a Escócia nesta quarta, 24, o atacante usará uma chuteira amarela

Marina Branco
Por
Chuteira especial de Neymar
Chuteira especial de Neymar - Foto: Reprodução I Puma

Desde 17 de outubro de 2023, Neymar não sabe o que é entrar em campo pela Seleção Brasileira - mas isso pode mudar nesta quarta-feira, 24, contra a Escócia pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Em um Mundial dominado pelas chuteiras rosas, usadas por quase todos os jogadores de todas as seleções, o atacante brasileiro escolheu usar uma chuteira especial para o possível retorno, fugindo do padrão percebido no Mundial de 2026.

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A peça, chamada "Future" e produzida pela Puma em colaboração com o designer KidSuper, foi pensada para simbolizar o retorno, usando as cores amarelo e verde a pedido do próprio Neymar.

"O amarelo, os detalhes no solado, os símbolos: tudo isso é pessoal. Eu queria que as pessoas olhassem para esta chuteira e sentissem o que eu sinto toda vez que a calço e entro em campo pelo Brasil", disse o jogador.

Chuteira especial de Neymar
Chuteira especial de Neymar - Foto: Reprodução I Puma

A chuteira também carrega a imagem da fênix como um dos símbolos centrais do projeto, em referência às ideias de resiliência, fé e renascimento. "Esta é uma chuteira especial para mim. A fênix é a minha história", afirmou Neymar.

A peça foi entregue ao jogador no último fim de semana e deve ser usada pela primeira vez caso ele entre em campo diante da Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que Neymar está disponível para a partida e será relacionado.

Entrega da chuteira especial de Neymar
Entrega da chuteira especial de Neymar - Foto: Reprodução I Puma

Símbolo de renascimento

A presença da fênix na chuteira reforça a mensagem que Neymar quer passar em sua volta. O símbolo, tradicionalmente associado à ideia de renascer depois de uma queda, já que a fênix renasce das cinzas dialoga com o momento vivido pelo atacante desde a grave lesão sofrida em 2023.

"Toda vez que as pessoas duvidavam de mim, eu retornei", disse Neymar. Neymar não atua pela Seleção Brasileira desde 17 de outubro de 2023, quando se lesionou durante a derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Chuteira especial de Neymar
Chuteira especial de Neymar - Foto: Reprodução I Puma

Naquela partida, o atacante sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo ainda no primeiro tempo. A lesão grave afastou Neymar por longo período e interrompeu sua sequência com a camisa do Brasil.

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