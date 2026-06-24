Jogo do Brasil provoca congestionamento recorde no país em 2026

O jogo do Brasil contra a Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, provocou o maior engarrafamento do país neste ano para o horário de 16h30, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A pouco mais de duas horas da partida da Seleção, que começa às 19h desta quarta-feira, 24, a lentidão na cidade de São Paulo era de 1.171 km.



O maior ponto de congestionamento foi registrado na marginal Tietê, que chegou a ter 26,2 km parados no horário especificado pelo CET.

O principal motivo para a piora no trânsito foi o fato de as pessoas terem sido liberadas mais cedo do trabalho, além da chuva intermitente que atingiu a capital paulista durante o dia, de forma que o trânsito também esteve intenso pela manhã. Às 8h30, o congestionamento chegou a 671 km de lentidão.

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Problema frequente

Na última sexta-feira, 19, quando o Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, na segunda rodada do Grupo C, o trânsito começou a ganhar corpo a partir do meio da tarde. Às 17h, a lentidão na capital paulista era de 793 km e disparou à medida em que o horário do jogo (21h30) se aproximava.



Segundo números da CET, foram três picos acima de 1.000 km no início da noite de sexta, maior deles, às 18h30, com 1.154 km.

Recordes de congestionamento

O maior congestionamento de 2026 foi registrado às 18h do dia 15 de maio, também uma sexta-feira, com 1.348 km de lentidão.



Ainda assim, a marca não chega perto do recorde histórico de trânsito na capital paulista, registrado no dia 5 de setembro de 2019, uma quinta-feira. Na ocasião, às 18h30, a CET registrou 1.902 km de lentidão.