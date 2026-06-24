Ancelotti vê Neymar pronto para ajudar o Brasil na Copa do Mundo

Além do resultado expressivo, a última partida da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, diante da Escócia, marcou o retorno de Neymar Jr após quase três anos sem vestir a camisa amarelinha.



O camisa 10 entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Brasil já vencia por 3 a 0. A entrada do atacante marcou sua estreia na Copa do Mundo de 2026 e sua quarta participação em Mundiais.



Após o apito final, o técnico Carlo Ancelotti celebrou o retorno do craque e destacou a dedicação do jogador durante o processo de recuperação. Segundo o treinador, Neymar conquistou a oportunidade de voltar a atuar por mérito próprio e ainda pode desempenhar papel importante na campanha brasileira.



“(Neymar) Teve a oportunidade de jogar porque ele merecia jogar, trabalhou e treinou para recuperar com muito profissionalismo. Ele, por suas qualidades, pode ajudar o time nessa Copa do Mundo. Jogou bem os poucos minutos que jogou. Neymar não precisa de motivação para jogar, nenhum jogador precisa disso para jogar com a camisa do Brasil, e com Neymar é o mesmo”, afirmou Carlo Ancelotti.

Tem 34 anos e tem a mesma paixão que um menino tem para jogar pelo Brasil Carlo Ancelotti - técnico do Brasil

Com a classificação garantida na liderança do Grupo C, o Brasil agora aguarda a definição de seu adversário na fase de 16-avos de final. Japão, Suécia e Holanda aparecem como possíveis rivais da equipe comandada por Ancelotti no primeiro confronto eliminatório do Mundial.

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A partida da Seleção Brasileira nos 16-avos de final está marcada para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.