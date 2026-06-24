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DE VOLTA!

Ancelotti vê Neymar pronto para ajudar o Brasil na Copa do Mundo

Técnico da Seleção Brasileira elogia retorno do camisa 10 após quase três anos

Téo Mazzoni
Por
Após estreia na Copa, Neymar ganha respaldo de Ancelotti
Após estreia na Copa, Neymar ganha respaldo de Ancelotti - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Além do resultado expressivo, a última partida da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, diante da Escócia, marcou o retorno de Neymar Jr após quase três anos sem vestir a camisa amarelinha.

O camisa 10 entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Brasil já vencia por 3 a 0. A entrada do atacante marcou sua estreia na Copa do Mundo de 2026 e sua quarta participação em Mundiais.

Após o apito final, o técnico Carlo Ancelotti celebrou o retorno do craque e destacou a dedicação do jogador durante o processo de recuperação. Segundo o treinador, Neymar conquistou a oportunidade de voltar a atuar por mérito próprio e ainda pode desempenhar papel importante na campanha brasileira.

“(Neymar) Teve a oportunidade de jogar porque ele merecia jogar, trabalhou e treinou para recuperar com muito profissionalismo. Ele, por suas qualidades, pode ajudar o time nessa Copa do Mundo. Jogou bem os poucos minutos que jogou. Neymar não precisa de motivação para jogar, nenhum jogador precisa disso para jogar com a camisa do Brasil, e com Neymar é o mesmo”, afirmou Carlo Ancelotti.

Tem 34 anos e tem a mesma paixão que um menino tem para jogar pelo Brasil

Carlo Ancelotti - técnico do Brasil

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Com a classificação garantida na liderança do Grupo C, o Brasil agora aguarda a definição de seu adversário na fase de 16-avos de final. Japão, Suécia e Holanda aparecem como possíveis rivais da equipe comandada por Ancelotti no primeiro confronto eliminatório do Mundial.

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A partida da Seleção Brasileira nos 16-avos de final está marcada para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.

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Tags

brasil na copa Carlo Ancelotti copa do mundo neymar seleção brasileira

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