Vini Jr iguala feito de Ronaldo, Romário e Rivaldo na Copa do Mundo

Vinícius Júnior alcançou um feito histórico com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O atacante marcou em cada um dos três primeiros jogos do Brasil no torneio e entrou para um grupo extremamente seleto de jogadores que repetiram a façanha — todos eles campeões do mundo com a Amarelinha.

Antes dele, apenas Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (ambos em 2002) haviam conseguido marcar nos três primeiros compromissos do Brasil em uma mesma edição de Copa do Mundo. Em comum entre eles, o fato de terem sido protagonistas em campanhas vitoriosas.

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O caso mais emblemático é o de Ronaldo Fenômeno. Artilheiro da Copa de 2002 com oito gols, o atacante iniciou o torneio em alto nível e manteve o ritmo até a conquista do pentacampeonato. Assim como ocorre agora com Vini Jr, ele já demonstrava grande protagonismo desde as primeiras partidas.

Na mesma campanha, Rivaldo também brilhou. O camisa 10 da Seleção marcou nos cinco primeiros jogos do Brasil naquele Mundial, sendo peça fundamental na caminhada até o título.

Romário, por sua vez, foi decisivo na conquista de 1994. O atacante marcou nos três primeiros jogos da Seleção na Copa dos Estados Unidos, balançando as redes contra Rússia, Camarões e Suécia. Ele só passou em branco nas oitavas de final, diante dos Estados Unidos, e na final contra a Itália, vencida nos pênaltis.

Já Jairzinho, na Copa de 1970, foi o único jogador brasileiro a marcar em todas as partidas da Seleção em uma edição de Mundial. O “Furacão da Copa” marcou sete gols na campanha do tricampeonato, deixando sua marca em todos os jogos da competição.

Veja os jogadores da Seleção Brasileira que marcaram nos três primeiros jogos da Copa do Mundo

Vini Jr (2026): quatro gols nos três primeiros jogos — marcou na estreia contra Marrocos, fez um no 3 a 0 sobre o Haiti e dois na vitória sobre a Escócia.

Rivaldo (2002): cinco gols nos cinco primeiros jogos — Turquia, China, Costa Rica, Bélgica (oitavas) e Inglaterra (quartas).

Ronaldo (2002): cinco gols em quatro jogos iniciais — Turquia, China, dois contra a Costa Rica e um diante da Bélgica (oitavas).

Romário (1994): três gols nos três primeiros jogos — Rússia, Camarões e Suécia.

Jairzinho (1970): sete gols nos seis primeiros jogos — Tchecoslováquia, Inglaterra, Romênia, Peru, Uruguai e Itália (final).

Além do quinteto, outro brasileiro também marcou nos três primeiros jogos da Seleção em uma Copa do Mundo: Leônidas da Silva. O atacante fez cinco gols nas três primeiras partidas do Brasil no Mundial de 1938.

Naquela edição, o formato era diferente do atual. O Brasil entrou direto nas oitavas de final, sem fase de grupos. Leônidas marcou três gols na vitória por 6 a 5 sobre a Polônia. Nas quartas, diante da Tchecoslováquia, disputada em dois jogos devido ao regulamento da época, ele voltou a marcar uma vez em cada confronto.

Com o feito, Vinícius Júnior passa a integrar uma lista histórica ao lado de alguns dos maiores nomes da história do futebol brasileiro — todos protagonistas de campanhas que terminaram com a taça da Copa do Mundo.