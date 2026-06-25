COPA DO MUNDO
SBT, Globo ou CazéTV; veja os 10 jogos mais vistos da Copa do Mundo
Brasil x Escócia assume liderança do Ibope e impulsiona recordes de audiência na Globo e no SBT
A Copa do Mundo de 2026 tem movimentado milhões de torcedores dentro e fora de campo. Mas, além da disputa pelo título, outra corrida chama atenção: a da audiência. E, até o momento, a Globo segue absoluta quando o assunto é conquistar o público da TV aberta.
Dados do Ibope na Grande São Paulo mostram que a emissora concentra os maiores públicos do torneio durante a fase de grupos. Com a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, a seleção brasileira voltou a impulsionar os números e colocou a Globo em um novo patamar de audiência.
Brasil x Escócia assume liderança
A vitória da seleção sobre a Escócia se tornou a partida mais assistida da Copa do Mundo até aqui na televisão brasileira.
A transmissão alcançou pico de 38 pontos na Grande São Paulo, superando os números registrados nos confrontos anteriores do Brasil e assumindo a liderança isolada do ranking.
Antes líder, o duelo entre Brasil e Haiti passou para a segunda colocação, seguido pelo empate diante do Marrocos.
Além dos jogos da seleção, apenas uma partida conseguiu superar a marca dos 20 pontos: o empate entre Arábia Saudita e Uruguai, que registrou 22,4 pontos.
Com isso, a Globo mantém domínio absoluto da audiência do Mundial e emplaca os maiores públicos da competição até o momento.
Ranking dos 10 jogos mais vistos da Copa na TV
- Brasil x Escócia (Globo) – 38,0 pontos
- Brasil x Haiti (Globo) – 33,3 pontos
- Brasil x Marrocos (Globo) – 31,8 pontos
- Arábia Saudita x Uruguai (Globo) – 22,4 pontos
- Noruega x Senegal (Globo) – 19,2 pontos
- México x África do Sul (Globo) – 18,1 pontos
- Costa do Marfim x Equador (Globo) – 18,0 pontos
- EUA x Paraguai (Globo) – 17,6 pontos
- Holanda x Japão (Globo) – 17,5 pontos
- Inglaterra x Croácia (Globo) – 17,4 pontos
SBT também registra recorde
A principal transmissão do SBT na Copa também passou a ser o confronto entre Brasil e Escócia.
Com Galvão Bueno na narração, a emissora atingiu 13 pontos de audiência, estabelecendo seu melhor desempenho no torneio até aqui.
O resultado supera os números obtidos nos jogos do Brasil contra Haiti e Marrocos, que agora aparecem na sequência do ranking.
Ranking dos jogos mais vistos do SBT
- Brasil x Escócia – 13,0 pontos
- Brasil x Haiti – 11,7 pontos
- Brasil x Marrocos – 11,1 pontos
- Holanda x Japão – 6,5 pontos
- México x África do Sul – 5,7 pontos
- Uruguai x Cabo Verde – 4,8 pontos
- EUA x Paraguai – 4,6 pontos
- Alemanha x Costa do Marfim – 4,3 pontos
- Inglaterra x Gana – 4,2 pontos
- Argentina x Áustria – 3,9 pontos
E a CazéTV?
Os números divulgados pela CazéTV seguem uma metodologia diferente da utilizada pelo Ibope. Enquanto a medição da TV aberta considera uma amostragem em regiões metropolitanas, o YouTube contabiliza os acessos totais registrados em todo o país.
Por isso, os dados não podem ser comparados diretamente.
Ainda assim, a seleção brasileira também domina a lista da plataforma comandada por Casimiro Miguel.
O duelo entre Brasil e Escócia ocupa a liderança do ranking, com pico de 18,6 milhões de aparelhos conectados simultaneamente.
Jogos mais vistos da CazéTV
- Brasil x Escócia – 18,6 milhões de aparelhos conectados simultaneamente
- Brasil x Haiti – 16,1 milhões
- Brasil x Marrocos – 12,3 milhões
- Argentina x Argélia – 11,5 milhões
- Espanha x Cabo Verde – 8,1 milhões
- Alemanha x Curaçao – 6,9 milhões
- Canadá x Bósnia – 5,8 milhões
- México x África do Sul – 5,3 milhões
Brasil segue como motor da audiência
Os rankings mostram um cenário semelhante em diferentes plataformas: quando a seleção brasileira entra em campo, os números disparam.
Seja na TV aberta ou no streaming, os jogos do Brasil seguem concentrando as maiores audiências da Copa do Mundo e liderando a disputa pela atenção dos torcedores.