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COPA DO MUNDO

SBT, Globo ou CazéTV; veja os 10 jogos mais vistos da Copa do Mundo

Brasil x Escócia assume liderança do Ibope e impulsiona recordes de audiência na Globo e no SBT

Iarla Queiroz
Por
Torcedores durante partida entre Brasil x Escócia
Torcedores durante partida entre Brasil x Escócia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Copa do Mundo de 2026 tem movimentado milhões de torcedores dentro e fora de campo. Mas, além da disputa pelo título, outra corrida chama atenção: a da audiência. E, até o momento, a Globo segue absoluta quando o assunto é conquistar o público da TV aberta.

Dados do Ibope na Grande São Paulo mostram que a emissora concentra os maiores públicos do torneio durante a fase de grupos. Com a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, a seleção brasileira voltou a impulsionar os números e colocou a Globo em um novo patamar de audiência.

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Brasil x Escócia assume liderança

A vitória da seleção sobre a Escócia se tornou a partida mais assistida da Copa do Mundo até aqui na televisão brasileira.

A transmissão alcançou pico de 38 pontos na Grande São Paulo, superando os números registrados nos confrontos anteriores do Brasil e assumindo a liderança isolada do ranking.

Antes líder, o duelo entre Brasil e Haiti passou para a segunda colocação, seguido pelo empate diante do Marrocos.

Além dos jogos da seleção, apenas uma partida conseguiu superar a marca dos 20 pontos: o empate entre Arábia Saudita e Uruguai, que registrou 22,4 pontos.

Com isso, a Globo mantém domínio absoluto da audiência do Mundial e emplaca os maiores públicos da competição até o momento.

Ranking dos 10 jogos mais vistos da Copa na TV

  1. Brasil x Escócia (Globo) – 38,0 pontos
  2. Brasil x Haiti (Globo) – 33,3 pontos
  3. Brasil x Marrocos (Globo) – 31,8 pontos
  4. Arábia Saudita x Uruguai (Globo) – 22,4 pontos
  5. Noruega x Senegal (Globo) – 19,2 pontos
  6. México x África do Sul (Globo) – 18,1 pontos
  7. Costa do Marfim x Equador (Globo) – 18,0 pontos
  8. EUA x Paraguai (Globo) – 17,6 pontos
  9. Holanda x Japão (Globo) – 17,5 pontos
  10. Inglaterra x Croácia (Globo) – 17,4 pontos

SBT também registra recorde

A principal transmissão do SBT na Copa também passou a ser o confronto entre Brasil e Escócia.

Com Galvão Bueno na narração, a emissora atingiu 13 pontos de audiência, estabelecendo seu melhor desempenho no torneio até aqui.

O resultado supera os números obtidos nos jogos do Brasil contra Haiti e Marrocos, que agora aparecem na sequência do ranking.

Ranking dos jogos mais vistos do SBT

  1. Brasil x Escócia – 13,0 pontos
  2. Brasil x Haiti – 11,7 pontos
  3. Brasil x Marrocos – 11,1 pontos
  4. Holanda x Japão – 6,5 pontos
  5. México x África do Sul – 5,7 pontos
  6. Uruguai x Cabo Verde – 4,8 pontos
  7. EUA x Paraguai – 4,6 pontos
  8. Alemanha x Costa do Marfim – 4,3 pontos
  9. Inglaterra x Gana – 4,2 pontos
  10. Argentina x Áustria – 3,9 pontos

E a CazéTV?

Os números divulgados pela CazéTV seguem uma metodologia diferente da utilizada pelo Ibope. Enquanto a medição da TV aberta considera uma amostragem em regiões metropolitanas, o YouTube contabiliza os acessos totais registrados em todo o país.

Por isso, os dados não podem ser comparados diretamente.

Ainda assim, a seleção brasileira também domina a lista da plataforma comandada por Casimiro Miguel.

O duelo entre Brasil e Escócia ocupa a liderança do ranking, com pico de 18,6 milhões de aparelhos conectados simultaneamente.

Jogos mais vistos da CazéTV

  1. Brasil x Escócia – 18,6 milhões de aparelhos conectados simultaneamente
  2. Brasil x Haiti – 16,1 milhões
  3. Brasil x Marrocos – 12,3 milhões
  4. Argentina x Argélia – 11,5 milhões
  5. Espanha x Cabo Verde – 8,1 milhões
  6. Alemanha x Curaçao – 6,9 milhões
  7. Canadá x Bósnia – 5,8 milhões
  8. México x África do Sul – 5,3 milhões

Brasil segue como motor da audiência

Os rankings mostram um cenário semelhante em diferentes plataformas: quando a seleção brasileira entra em campo, os números disparam.

Seja na TV aberta ou no streaming, os jogos do Brasil seguem concentrando as maiores audiências da Copa do Mundo e liderando a disputa pela atenção dos torcedores.

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