Globo e Cazé TV batem recordes com jogo do Brasil; veja os números

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A classificação da seleção brasileira para o mata-mata da Copa do Mundo não movimentou apenas os gramados. A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira, 24, também provocou uma disputa intensa pela audiência e garantiu números expressivos para emissoras de televisão e plataformas digitais.

Com o Brasil em campo, a Globo registrou seu melhor desempenho do ano e a Cazé TV voltou a bater recordes de audiência no YouTube.

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Globo alcança melhor audiência de 2026

De acordo com dados prévios do Ibope, a transmissão da partida levou a Globo a atingir pico de 38 pontos na Grande São Paulo, principal mercado televisivo do país.

Na média, a emissora marcou 37 pontos, alcançando o melhor resultado da TV aberta em 2026 até o momento.

O SBT também teve motivos para comemorar. Com narração de Galvão Bueno, o canal registrou seu maior desempenho nesta Copa do Mundo, chegando a 13 pontos de pico e média de 10 pontos. Os números ainda podem sofrer alterações após a divulgação dos dados consolidados, como ocorreu em partidas anteriores do torneio.

Cazé TV bate novo recorde no YouTube



No ambiente digital, a Cazé TV voltou a impressionar.

A transmissão da vitória brasileira alcançou pico de 18,3 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, estabelecendo um novo recorde para o canal de Casimiro Miguel.

A marca supera os números registrados nos confrontos entre Brasil e Marrocos, que atingiu 12,7 milhões, e Brasil e Haiti, que chegou a 16,1 milhões de dispositivos simultâneos.

Com isso, a Cazé TV passou a ocupar as quatro primeiras posições entre as maiores transmissões ao vivo da plataforma. Logo atrás dos jogos da seleção aparece a estreia da Argentina contra a Argélia, com 11,5 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Guerra pela audiência da Copa

A edição de 2026 da Copa do Mundo apresenta um cenário diferente dos torneios anteriores. Pela primeira vez, a disputa pela audiência está distribuída entre diferentes plataformas e emissoras.

Na TV aberta, Globo e SBT dividem os direitos de transmissão. No streaming, a Cazé TV exibe todas as partidas do torneio pelo YouTube. Já na televisão por assinatura, os jogos são transmitidos pelo Sportv e pela N Sports.

Tradicional detentora dos direitos do Mundial, a Globo transmite nesta edição 55 partidas. Enquanto isso, a Cazé TV exibe todos os 104 jogos da competição.

Para tentar reduzir a diferença em relação ao streaming, a emissora passou a reforçar chamadas incentivando a compra de antenas digitais, destacando a possibilidade de acompanhar os jogos do Brasil sem atraso na transmissão.

Casimiro ironiza campanha da concorrência

A estratégia da Globo não passou despercebida por Casimiro Miguel.

Durante uma das transmissões, o influenciador fez uma brincadeira ao comentar a campanha da concorrente.

"Já comprou sua antena? Sintoniza na Cazé TV. Tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo hein. Toma cuidado", disparou ele para Luisinho durante a programação.

O tema do atraso nas transmissões costuma gerar debate entre os torcedores. Enquanto a TV aberta costuma exibir os lances com menor defasagem, os sinais da TV por assinatura e das plataformas digitais normalmente chegam alguns segundos depois, o que muitas vezes faz o público receber spoilers dos gols antes de vê-los na tela.

Quem será o próximo adversário do Brasil?

Com a vitória sobre a Escócia, a seleção brasileira terminou a primeira fase na liderança do Grupo C e garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo.

O próximo compromisso da equipe será na segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), em Houston, no Texas.

Pela fase de 16 avos de final, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Holanda, Japão e Suécia seguem na disputa pela posição e podem ser os adversários da seleção na próxima etapa do Mundial.