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CONTROLE DISCIPLINAR

Brasil avança sem suspensões para a 2ª fase da Copa do Mundo

Seleção Brasileira entra na fase eliminatória do Mundial com elenco completo

Redação
Por Redação
Brasil chega à fase eliminatória da Copa do Mundo sem nenhum jogador suspenso por cartões
Brasil chega à fase eliminatória da Copa do Mundo sem nenhum jogador suspenso por cartões - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Seleção Brasileira chega ao seu primeiro compromisso no mata-mata da Copa do Mundo com uma boa notícia: não terá jogadores suspensos para o duelo de segunda-feira, às 14h, ainda sem adversário definido.

No regulamento do Mundial, dois cartões amarelos resultam em suspensão automática para a partida seguinte. No entanto, a contagem é zerada em dois momentos da competição: ao fim da fase de grupos e após as quartas de final. Nas três primeiras partidas, nenhum jogador do Brasil recebeu dois cartões amarelos, o que garante elenco completo para a estreia na fase eliminatória.

O controle disciplinar foi uma das prioridades da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti, que buscou evitar desfalques para o início do mata-mata. Durante a fase de grupos, cartões chegaram a influenciar decisões de substituição, embora o treinador não tenha evitado escalar jogadores como Douglas Santos e Casemiro no duelo contra a Escócia.

Na estreia contra o Marrocos, Casemiro e Ibañez foram advertidos ainda no primeiro tempo e acabaram substituídos no intervalo. Já diante da Escócia, Casemiro e Douglas Santos — este último já pendurado após cartão recebido contra o Haiti — deixaram o campo na reta final. Na mesma partida, Fabinho e Alex Sandro foram acionados nos minutos finais.

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A preocupação do treinador se explica pelo histórico recente da Seleção em Copas do Mundo. Em 2014, Thiago Silva recebeu cartão amarelo contra a Colômbia e ficou fora da semifinal contra a Alemanha. Em 2018, Casemiro cumpriu suspensão diante da Bélgica, e o substituto Fernandinho teve atuação abaixo do esperado.

Sem suspensões, Ancelotti ganha a possibilidade de repetir uma escalação pela primeira vez desde que assumiu o comando da Seleção, algo ainda inédito até aqui. Com o retorno de Neymar, o único desfalque por questões físicas segue sendo Raphinha, que sofreu uma recaída de lesão no músculo posterior da coxa direita.

A Seleção Brasileira volta a campo na segunda-feira, às 14h, já pela fase eliminatória. O adversário será o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia. A definição acontece nesta quinta-feira, 25, às 20h.

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