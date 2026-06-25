MÚSICA
Shakira anuncia feat com Léo Santana após classificação do Brasil
Cantora colombiana comemorou a vitória brasileira em jogo contra a Escócia
Shakira usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 24, para anunciar uma música em parceria com Léo Santana e Filipe Ret. A revelação ocorreu nas redes sociais da artista, logo após ela comemorar a classificação da Seleção Brasileira para o mata-mata da Copa do Mundo, em vitória contra a Escócia.
O trabalho será um remix exclusivo da música oficial do Mundial, "Dai Dai", cantada em português. A data oficial de lançamento do remix ainda não foi divulgada.
"Parabéns Brasil pela vitória de hoje! Camisa 10 no 11 a 11, você me fez lembrar do Rei! Só quem viveu é que sabe o quanto custa pra vencer", declarou a artista em mensagem, já fazendo menção a trecho da canção.
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Classificação do Brasil
Rumo ao mata-mata! Com uma grande atuação de Vini Jr, a Seleção Brasileira não deu chances à Escócia e venceu por 3 a 0 nesta quarta-feira, 24, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Na partida que marcou o retorno de Neymar, o camisa 7 roubou a cena e marcou dois gols da vitória brasileira.
Com o resultado, a Seleção Brasileira avançou aos 16-avos de final do Mundial como líder do Grupo C, com 7 pontos. A Escócia terminou em terceiro lugar, com 3 pontos. Marrocos, na segunda posição com os mesmos 7 pontos, mas com saldo inferior, e Haiti, lanterna com apenas 1 ponto conquistado, completam a chave.