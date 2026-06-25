Entenda como funciona a classificação dos melhores terceiros na Copa

A ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções levou a Fifa a promover uma reestruturação significativa no formato da competição, especialmente na etapa de classificação para o mata-mata. A principal mudança é a criação de uma fase intermediária antes das oitavas de final, agora disputada por 32 equipes.



O novo modelo mantém a lógica tradicional de classificação direta: os dois primeiros colocados de cada grupo seguem garantidos na próxima fase. Com 12 grupos na primeira etapa, esse formato assegura automaticamente 24 seleções no mata-mata.



A grande novidade está na inclusão dos oito melhores terceiros colocados entre todas as chaves. Essas equipes passam a disputar vagas adicionais na fase eliminatória, ampliando o número total de classificados.



Para isso, os terceiros colocados são reunidos em uma classificação geral própria, que utiliza critérios de desempate em sequência: pontos conquistados, saldo de gols, gols marcados, disciplina (cartões amarelos e vermelhos para jogadores e comissão técnica) e posição no ranking da Fifa. Esse conjunto define as oito vagas restantes.





A definição ocorre somente após a última rodada da fase de grupos, quando todas as 12 seleções que terminam na terceira posição são comparadas em uma tabela única. O regulamento também estabelece o chaveamento da fase seguinte por meio de um anexo oficial da Fifa, que detalha os possíveis cruzamentos entre líderes de grupo e terceiros colocados.



Ao todo, o sistema prevê 495 combinações possíveis, considerando os confrontos entre os primeiros colocados dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L e os terceiros classificados. O modelo ainda impõe restrições para evitar que seleções do mesmo grupo se enfrentem já na primeira fase do mata-mata. Em determinados cenários, a definição dos confrontos depende da combinação exata prevista no regulamento.



O anexo da Fifa organiza todos os cruzamentos da fase de 32 seleções por meio de combinações previamente estabelecidas entre vencedores de grupo e terceiros colocados. Trata-se de um sistema condicional, que se ajusta conforme os resultados finais da fase inicial.



O objetivo é compatibilizar os cenários já definidos com as combinações possíveis, evitando confrontos repetidos entre equipes que estiveram no mesmo grupo. A definição final dos jogos depende da consolidação dos oito melhores terceiros colocados e da aplicação da respectiva linha de chaveamento prevista no regulamento.