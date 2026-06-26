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E.C.BAHIA

Dupla BaVi vence na primeira rodada do Baiano de Futebol de Amputados

Competição foi iniciada na quinta-feira, 25 e vai até o próximo domingo, 28

João Grassi
Por
Bahia 4x3 Camaçari
Bahia 4x3 Camaçari - Foto: Divulgação

Na rodada de abertura da sexta edição do Campeonato Baiano de Futebol de Amputados 2026, a dupla BaVi saiu na frente após vencerem suas partidas de estreia nesta quinta-feira, 25. O Esporte Clube Bahia buscou o placar no segundo tempo e virou o jogo contra o Camaçari para fechar o placar em 4 a 3. Já o Esporte Clube Vitória goleou o Tigres por 5 a 2.

Após 14 gols nos dois primeiros jogos, o torneio estadual segue nesta sexta-feira, 26. O Vitória enfrenta o Camaçari às 19h e o Bahia joga contra o Tigres às 20h. Ambas as partidas serão disputadas na Arena Costa Verde, na Avenida Orlando Gomes, em Piatã.

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Caso as duas equipes ganhem novamente, eles fazem o último jogo da fase de grupos na manhã do sábado, 27, apenas para definir a primeira colocação, mas já classificados para a grande final.

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A grande final está marcada para 10h30 do domingo, 28, no CT Manoel Pontes Tanajura. A competição é promovida pela Associação Baiana de Desporto Adaptado (ABDA), em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

“O torneio integra o calendário do paradesporto baiano e reforça o compromisso da Sudesb com a democratização do acesso ao esporte, incentivando modalidades inclusivas e fortalecendo o desenvolvimento do esporte adaptado em todo o estado”, observa Adelmare Júnior, coordenador do Núcleo do Paradesporto da Sudesb.

Vitória venceu o Tigres por 5 a 2
Vitória venceu o Tigres por 5 a 2 - Foto: Divulgação

Retrospecto

O Bahia chega como o maior vencedor da competição, com quatro títulos estaduais. Atual campeão, o Tigres busca defender a taça conquistada na última edição e ampliar sua trajetória de destaque na modalidade. Pioneiro no futebol de amputados, o clube soma um título e dois vice-campeonatos estaduais.

Já o Vitória, vice-campeão da última edição, tenta conquistar seu primeiro troféu estadual. Esta será a sexta edição do Campeonato Baiano de Futebol de Amputados, consolidado como a principal competição da modalidade no estado.

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