Falta de reforços desanima torcida? Meia do Bahia comenta situação

Jogador que vinha em crescimento pouco antes da parada para a Copa do Mundo, o meia Rodrigo Nestor foi escolhido para a entrevista coletiva do Esporte Clube Bahia nesta sexta-feira, 26, no CT Evaristo de Macedo, ao fim da primeira semana após a reapresentação do elenco tricolor.

Durante a entrevista, Nestor avaliou positivamente o período de paralisação e entende que pode ser um "recomeço" para o Bahia. Vale lembrar que o Esquadrão de Aço acumulou eliminações nas Copas Libertadores e do Brasil, além de ter ficado oito partidas sem vencer em 2026.

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"Não foi do jeito que a gente queria, mas o que nos resta é recomeçar. Acho que o elenco está mais maduro. Essas situações ruins vêm e a gente precisa evoluir, acho que a gente está evoluindo. Essa parada para a Copa é de extrema importância para a gente, para a gente se preparar mais para os desafios que vão vir. Tem só o Campeonato Brasileiro, mas a gente vai dar a vida para terminar na parte mais alta da tabela", garantiu.

Quando você veste a camisa do Bahia, um time gigante, você tem que sempre sonhar alto. Rodrigo Nestor - Meia do Bahia

Com dois amistosos de preparação para a retomada da temporada, a equipe de Rogério Ceni vai enfrentar o Montevideo City Torque, na Arena Fonte Nova, além do Fluminense, no Maracanã. Segundo Nestor, esses confrontos serão levados com total seriedade.

"O mais alto nível de concentração, sabendo que é uma preparação para os desafios que vão vir. São dois jogos grandes, também acho que para aumentar o nosso nível físico durante essa pré-temporada, com jogo é sempre melhor. Ter a oportunidade de jogar na Fonte Nova e depois no Maracanã vai ser muito legal e muito importante para a gente", pontuou.

Falta de reforços desanima?

A chegada do amistoso com os uruguaios trará também o reencontro da torcida tricolor com o time, além do retorno aos jogos. Apesar de ter confirmado as saídas de Gabriel Xavier e Gilberto, o Bahia ainda não anunciou nenhuma contratação. Para Nestor, no entanto, a falta de movimentos no mercado não vai desanimar os torcedores.

Rodrigo Nestor durante entrevista - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

"Para mim eu acho que não [se a falta de reforços pode inibir o apoio da torcida]. O verdadeiro torcedor do Bahia vai estar na Fonte Nova, vai apoiar, quer ver o time jogar com garra, quer ver o time jogar bem, com qualidade, quer ver o time vencer jogos. Eu tenho certeza que cada torcedor que estiver lá vai apoiar a gente como vem sendo e dessa vez não vai ser diferente", concluiu Nestor.

Bahia e City Torque duelam no dia 4 de julho, às 11h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em amistoso preparatório na intertemporada.