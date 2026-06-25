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PREPARAÇÃO

Bahia fará amistoso contra clube do Grupo City na Fonte Nova

Tricolor vai enfrentar clube uruguaio durante a pausa da Copa do Mundo

Téo Mazzoni
Por
Confronto contra o Montevideo City Torque faz parte da preparação do Esquadrão para o retorno das competições oficiais
Confronto contra o Montevideo City Torque faz parte da preparação do Esquadrão para o retorno das competições oficiais - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Durante a intertemporada provocada pela disputa da Copa do Mundo de 2026, o Esporte Clube Bahia realizará um amistoso preparatório contra o Montevideo City Torque, do Uruguai, clube que também integra o Grupo City, conglomerado que detém 90% da SAF do Esquadrão.

A partida diante dos coirmãos do City Football Group está prevista para o dia 4 de julho, às 11h, na Arena Fonte Nova. O Bahia ainda não confirmou oficialmente o compromisso, mas o confronto já aparece na plataforma de sócios do Tricolor de Aço.

Confira:

  • 1 de 1 Partida servirá como preparação para o retorno do Bahia ao Campeonato Brasileiro.
    Partida servirá como preparação para o retorno do Bahia ao Campeonato Brasileiro. |

O amistoso servirá para dar ritmo de jogo ao elenco antes do retorno oficial da equipe às competições. A primeira partida após a pausa no calendário está marcada para o dia 17 de julho, diante da Chapecoense, em duelo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Além do confronto contra o Montevideo City Torque, o Bahia já tem outro amistoso confirmado. No dia 12 de julho, às 16h, o Esquadrão enfrentará o Fluminense, no Maracanã.

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Reencontro após a Sul-Americana


Esta não será a primeira vez que Bahia e Montevideo City Torque se enfrentam. Antes mesmo do Esquadrão passar a integrar o Grupo City, os clubes mediram forças na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021.

Na ocasião, a equipe uruguaia venceu o Tricolor por 4 a 2, em Pituaçu, e empatou por 1 a 1 no confronto disputado no Uruguai. Agora, os dois times voltarão a se enfrentar pela primeira vez como integrantes do mesmo conglomerado esportivo.

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Tags

Esporte Clube Bahia grupo city Montevideo City Torque

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