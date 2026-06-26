Dupla BaVi se posiciona após denúncia grave do presidente do Ceará

Após o episódio que chocou o futebol brasileiro nesta quinta-feira, 25, envolvendo o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e sua filha, o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória se manifestaram publicamente em solidariedade ao dirigente e à família.



Em suas redes sociais, a dupla BaVi repudiou os atos de violência e intimidação sofridos pelo presidente alvinegro e sua filha, destacando a necessidade de preservação do respeito no ambiente esportivo.



“É inadmissível que o futebol ainda seja palco para práticas criminosas de qualquer natureza. O esporte deve ser um ambiente de respeito, convivência e segurança para todos”, escreveu o Bahia.



Na mesma linha, o Vitória também se posicionou contra os atos relatados pelo dirigente cearense.



“O futebol é um ambiente de paixão, respeito e convivência. Não há qualquer espaço para atitudes de violência, intimidação ou ameaças, que atentam não apenas contra a integridade das pessoas, mas também contra os valores que o esporte representa”, publicou o clube.





O caso



O presidente do Ceará, João Paulo Silva, relatou que sua filha foi alvo de uma ameaça envolvendo um artefato explosivo escondido em uma caixa de chocolates. Segundo o dirigente, o material foi entregue à jovem durante uma aula de teatro e também continha uma carta com ofensas direcionadas a ele.



O episódio foi revelado pelo próprio mandatário em suas redes sociais. Ele afirmou que a filha sofreu um ataque de pânico após abrir o presente.



“Hoje aconteceu algo que nunca imaginei que pudesse acontecer. Até onde a política suja foi capaz de chegar. Minha filha recebeu no curso de teatro um ‘presente’ com uma bomba e uma carta com ataques a mim. Ela teve um ataque de pânico”, escreveu.



Nas imagens divulgadas por João Paulo, é possível ver uma caixa de chocolates, um buquê de flores e um bilhete com a frase: “FORA JP SAFADO”.



O dirigente lamentou que o episódio tenha ultrapassado os limites da vida pública e atingido sua família. Ele também afirmou que adotará medidas legais para identificar os responsáveis.



“Esse [é] só mais um que se soma aos vários que já fizeram a mim e à minha família. Eu sou presidente do Ceará. Aguento as porradas, o meu cargo exige isso. Mas mexeram com inocentes. E isso tudo somente pelo poder. Essa covardia não pode ser considerada normal. Já estou tomando as devidas providências legais pra proteger a minha família e o Ceará Sporting Club”, afirmou.