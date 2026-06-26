Três jogadores podem deixar o Vitória para a sequência da temporada

Três jogadores podem estar de saída do Vitória nesta janela de transferência, um deles por empréstimo, segundo informação divulgada pelo canal Canto Rubro-Negro. Trata-se dos zagueiros Neris e Riccieli, além do meio-campista Ronald, que perderam espaço no Leão em 2026 sob o comando de Jair Ventura.

Neris

Com contrato válido até o fim de 2026, Neris foi procurado pelo Fortaleza. No entanto, o Leão do Pici ainda precisaria abrir espaço entre os defensores do próprio elenco para avançar com a contratação do zagueiro do Rubro-Negro Baiano. O Vitória, por sua vez, é favorável à liberação definitiva de Neris.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogador chegou ao Leão da Barra na metade de 2024 e foi titular na campanha de recuperação da equipe naquela temporada, sob o comando de Thiago Carpini, que hoje está no Fortaleza. Contudo, o jogador perdeu espaço desde o ano passado, quando atuou em apenas 25 dos 69 jogos do Vitória em 2025. Neste ano, foram somente nove jogos.

Riccieli

Por sua vez, o zagueiro Riccieli está em negociações para deixar o Rubro-Negro e retornar ao futebol asiático, mas desta vez para o Japão. A negociação, no entanto, depende da autorização do Famalicão, de Portugal, visto que o zagueiro pertence ao clube português e está emprestado ao Vitória até 31 de dezembro de 2026.

Contratado no início do ano, ele sofreu duas lesões na panturrilha ao longo da primeira metade da temporada e disputou apenas cinco partidas com a camisa do Vitória. O jogador não entra em campo desde o dia 7 de fevereiro, quando atuou na vitória sobre o Jequié, pelo Campeonato Baiano.

Ronald

Também pouco utilizado por Jair Ventura, o meio-campista despertou interesse de Ceará e Criciúma, ambos da Série B. Com contrato até dezembro de 2028, a tendência é que o jogador seja emprestado pelo Vitória.

Na temporada passada, Ronald entrou em campo 48 vezes e distribuiu duas assistências. Neste ano, ele perdeu espaço no elenco e disputou somente 17 partidas, 10 delas na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, competições de menor exigência. O jogador chegou a ser utilizado como lateral direito.

Para o setor, o Vitória contratou Walace por empréstimo. A chegada do volante aumentou a concorrência no meio-campo e contribuiu para a possibilidade de saída de Ronald nesta janela.