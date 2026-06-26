E.C.VITÓRIA
Três jogadores podem deixar o Vitória para a sequência da temporada
Uma das negociações envolve uma saída por um empréstimo
Três jogadores podem estar de saída do Vitória nesta janela de transferência, um deles por empréstimo, segundo informação divulgada pelo canal Canto Rubro-Negro. Trata-se dos zagueiros Neris e Riccieli, além do meio-campista Ronald, que perderam espaço no Leão em 2026 sob o comando de Jair Ventura.
Neris
Com contrato válido até o fim de 2026, Neris foi procurado pelo Fortaleza. No entanto, o Leão do Pici ainda precisaria abrir espaço entre os defensores do próprio elenco para avançar com a contratação do zagueiro do Rubro-Negro Baiano. O Vitória, por sua vez, é favorável à liberação definitiva de Neris.
O jogador chegou ao Leão da Barra na metade de 2024 e foi titular na campanha de recuperação da equipe naquela temporada, sob o comando de Thiago Carpini, que hoje está no Fortaleza. Contudo, o jogador perdeu espaço desde o ano passado, quando atuou em apenas 25 dos 69 jogos do Vitória em 2025. Neste ano, foram somente nove jogos.
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Riccieli
Por sua vez, o zagueiro Riccieli está em negociações para deixar o Rubro-Negro e retornar ao futebol asiático, mas desta vez para o Japão. A negociação, no entanto, depende da autorização do Famalicão, de Portugal, visto que o zagueiro pertence ao clube português e está emprestado ao Vitória até 31 de dezembro de 2026.
Contratado no início do ano, ele sofreu duas lesões na panturrilha ao longo da primeira metade da temporada e disputou apenas cinco partidas com a camisa do Vitória. O jogador não entra em campo desde o dia 7 de fevereiro, quando atuou na vitória sobre o Jequié, pelo Campeonato Baiano.
Ronald
Também pouco utilizado por Jair Ventura, o meio-campista despertou interesse de Ceará e Criciúma, ambos da Série B. Com contrato até dezembro de 2028, a tendência é que o jogador seja emprestado pelo Vitória.
Na temporada passada, Ronald entrou em campo 48 vezes e distribuiu duas assistências. Neste ano, ele perdeu espaço no elenco e disputou somente 17 partidas, 10 delas na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, competições de menor exigência. O jogador chegou a ser utilizado como lateral direito.
Para o setor, o Vitória contratou Walace por empréstimo. A chegada do volante aumentou a concorrência no meio-campo e contribuiu para a possibilidade de saída de Ronald nesta janela.