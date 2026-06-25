Craque do Brasil rompe relações com o pai por conta de dinheiro

O atacante Raphinha, da Seleção Brasileira, se envolveu em um grave problema financeiro com o próprio pai, motivado por um suposto rombo financeiro milionário na conta do atleta. Apesar de ter vindo à tona durante a Copa do Mundo de 2026, o caso é antigo e teria começado pouco antes da Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

Na época, Raphinha ganhou destaque no futebol mundial ao deixar o Leeds United, da Inglaterra, e ir para o Barcelona, um dos maiores clubes do futebol espanhol. A transferência envolveu cifras milionárias, chegando a movimentar cerca de R$ 310 milhões.

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Em uma nova realidade financeira, o jogador e a esposa, a influenciadora Natália Belloli, se interessaram em comprar uma mansão avaliada em R$ 56 milhões (cerca de 10 milhões de euros). De acordo com informações do portal Leo Dias, a aquisição do imóvel poderia ocorrer de forma tranquila, visto o alto salário do atleta no Barcelona.

No entanto, ao analisar a situação financeira do casal, a esposa de Raphinha se deu conta que eles não teriam dinheiro suficiente para comprar o imóvel, o que intrigou ambos. Por conta disso, Natália investigou as relações contratuais de Raphinha e teria descoberto que boa parte dos valores que o jogador recebia iam para as contas do pai.

Divisão polêmica

À época, a carreira de Raphinha era administrada pelo seu pai, Rafael Belloli, que ficava com cerca de 80% dos ganhos, que envolviam contratos publicitários e até salários, enquanto somente 20% ficavam com o jogador.

A situação revoltou a esposa de Raphinha, que fez de tudo para mudar a relação, a ponto dele romper relações contratuais com o pai, conforme foi divulgado nesta semana pelo jornalista Jorge Nicola. Segundo ele, o sogro do jogador, Alexandre Madeira, passou a ajudar na administração da carreira de Raphinha.

A polêmica veio à tona depois de uma declaração do ex-jogador Vampeta, que afirmou durante participação no podcast Red Cast que o atacante da Seleção Brasileira estaria enfrentando problemas pessoais e financeiros. A esposa do atleta negou qualquer dificuldade.

Lesão

Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita na partida contra o Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a ponto de precisar ser substituído no primeiro tempo. Segundo a CBF, o jogador não será cortado da Seleção, visto que ele pode se recuperar ainda durante a competição.

A expectativa é que ele esteja disponível para atuar entre as oitavas e as quartas de final do torneio.