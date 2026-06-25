Bahia decreta ponto facultativo para o jogo do Brasil na Copa do Mundo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou que assinou um decreto de ponto facultativo para os servidores da rede estadual na próxima segunda-feira, 29. Conforme o anúncio do petista em vídeo nesta quinta, 25, o expediente será até às 11h em razão do jogo do Brasil pelos 16 avos de final da Copa do Mundo deste ano, previsto para às 14h.

O petista também informou que a medida será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta, 26. A compensação pela diminuição da carga horária será acordada e divulgada pela Secretaria de Administração da Bahia (SAEB).

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“Olha, o Brasil passou para a segunda fase na Copa do Mundo e tendo em vista que o próximo jogo do Brasil, na segunda fase, será às 14 horas de segunda-feira, dia 29 de junho dia de São Pedro. Então, eu estou aqui publicando no Diário Oficial, desta sexta-feira, ponto facultativo, o Estado e o servidor trabalhará de 8 às 11 horas e recomporará essa carga horária em um acordo e divulgação da SAEB”, anunciou o governador.

Salvador também liberou

O jogo do Brasil nos 16 avos de final da Copa do Mundo também vai alterar o horário de funcionamento nas repartições públicas em Salvador.

Em edição do Diário Oficial do Município (DOM), a prefeitura da capital baiana informou que o funcionamento das repartições públicas vai ocorrer das 8h até as 12h.

A medida só não será válida para os serviços considerados essenciais, a exemplo da Saúde, Conselhos Tutelares, Mobilidade, Transporte, Ordem Pública, Desenvolvimento Urbano e Segurança.

O confronto do Brasil

A seleção canarinha garantiu o primeiro lugar do grupo C após vencer a Escócia por 3x0 nesta quarta, 24. O Brasil alcançou os 7 pontos e irá enfrentar o segundo colocado do grupo F, que ainda está indefinido.

A pentacampeã mundial pode enfrentar Holanda, Japão ou Suécia nos 16 avos de final. A definção ocorrerá a partir das 20h desta quinta, quando a Holanda enfrenta a Tunísia, lanterna do grupo, enquanto os japoneses e suecos também disputam uma vaga no mata-mata.