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Jogo do Brasil muda expediente dos bancos; confira o que abre
Turno será reduzido nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo
As agências bancárias de todo o país vão funcionar em horário especial nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A mudança vale para agências e postos de atendimento ao público.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que definiu o expediente conforme o horário das partidas do Brasil no torneio, os canais digitais, como internet banking, aplicativos e salas de autoatendimento, seguirão operando normalmente.
O Pix também continuará disponível 24h por dia, inclusive nos dias de jogo.
Veja como fica o funcionamento dos bancos
O horário de atendimento presencial será alterado conforme o início das partidas da Seleção Brasileira.
- Nos jogos marcados para 14h, as agências abrirão das 9h às 12h.
- Se a partida começar às 16h, o expediente será das 10h às 14h.
- Já nos confrontos com início às 17h, os bancos funcionarão entre 10h e 15h.
A Febraban informou ainda que as unidades que já iniciam o atendimento às 9h manterão esse horário de abertura.
Já os postos localizados em espaços com funcionamento próprio, como shoppings e aeroportos, terão expediente definido caso a caso, com comunicação direta ao público no local.
Canais digitais seguem sem alterações
Mesmo com a redução do expediente presencial, os serviços digitais dos bancos não sofrerão mudanças. Operações por aplicativo, internet banking e caixas de autoatendimento poderão ser feitas normalmente, conforme a política de cada instituição.
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Segundo a Febraban, a orientação é que os clientes se antecipem caso precisem resolver demandas que exijam presença física em uma agência. A recomendação é priorizar os canais remotos, especialmente em dias de maior movimentação por causa dos jogos da Seleção.
Medida busca adequar operação bancária
De acordo com Raphael Mielle, diretor de Serviços e Segurança da Febraban, a definição do horário especial busca equilibrar o atendimento ao público com a operação das agências durante os dias de partida do Brasil.
A entidade afirma que a medida também leva em consideração a logística de segurança e transporte de valores, além de seguir a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, que permite às instituições financeiras estabelecer horários próprios de atendimento em situações específicas.