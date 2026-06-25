COPA DO MUNDO
Equador vence a Alemanha e avança ao mata-mata da Copa do Mundo
La Tri fez história ao virar sobre a tetracampeã mundial
O Equador venceu a Alemanha por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, 25, e se classificou para a fase 16-avos de final da Copa do Mundo 2026. A La Tri se tornou a quarta equipe sul-americana garantida na etapa eliminatória.
Após sofrer um gol polêmico do alemão Leroy Sané, a seleção equatoriana balançou as redes com Nilson Angulo e Gonzalo Plata, atacante do Flamengo.
Com isso, o Equador se tornou o melhor terceiro colocado de toda a competição e conseguiu a vaga. Os alemães, por outro lado, já estavam classificados e, apesar da derrota, nem sequer perderam a primeira colocação do grupo.
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Costa do Marfim também avança
A Costa do Marfim fez história na Copa do Mundo 2026. Após derrotar Curaçao por 2 a 0, a seleção africana ficou na vice-liderança do Grupo E e avançou pela primeira vez para a fase eliminatória da competição.
Com dois gols de Nicolás Pépé, ex-atacante do Arsenal e atualmente no Villareal, os marfinenses chegaram à segunda vitória na Copa e encerram a fase de grupos com seis pontos conquistados.
Curaçao, menor país da história dos torneios em termos de população e território, marcou apenas um ponto no Mundial e se despediu na sua primeira participação.
Grupo E da Copa do Mundo
- Alemanha - classificada em 1º lugar
- Costa do Marfim - classificada em 2º lugar
- Equador - classificado em 3º lugar
- Curaçao - eliminado