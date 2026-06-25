Copa 2 de Julho terá Bahia, Vitória e gigantes brasileiros em 2026

A tradicional Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 terá início na próxima quinta-feira, 2, reunindo 48 equipes na fase nacional da competição, considerada a maior do país na categoria. A disputa, que segue até o dia 15 de julho, contará com representantes de diversos municípios baianos, grandes clubes do futebol brasileiro e duas equipes internacionais.

Ao todo, 40 times da Bahia participam do torneio, entre eles Bahia e Vitória. A edição deste ano também terá a presença de Palmeiras, Santos e Goiás, além da Seleção Scout, da Bolívia, e do Puebla, do México.

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Uma das novidades da 16ª edição é a ampliação do processo classificatório. Antes da fase nacional, foram realizadas dez etapas zonais em Salvador, Feira de Santana e na Região Metropolitana, além de 16 etapas regionais espalhadas pelo interior do estado, garantindo vaga aos campeões de cada disputa.

Na primeira fase, as 48 equipes foram distribuídas em oito grupos com seis integrantes. Cada time disputará cinco partidas, enfrentando todos os adversários de sua chave. Os classificados avançam para as oitavas de final, dando início à fase eliminatória, que seguirá com quartas de final, semifinais e decisão.

A rodada de abertura será realizada entre os dias 2 e 3 de julho, com partidas distribuídas entre o Centro de Treinamento do Bahia, em Dias d'Ávila, o CT do Vitória, em Salvador, o CT do Fluminense de Feira, em Feira de Santana, além dos campos da Vila Canária e do Wet.

Entre os principais confrontos do primeiro dia estão Bahia e Jacobina, às 10h30, no CT Evaristo de Macedo, e Vitória diante do Conquista, também às 10h30, no CT rubro-negro.

A programação ainda conta com duelos envolvendo clubes de expressão nacional, como Santos e União Coritiba, às 15h30, no CT do Bahia; Goiás e Castro Alves, às 14h, no mesmo local; e Palmeiras contra Estrela de Março, às 15h30, no CT do Vitória.

A Copa 2 de Julho é promovida pelo Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), e tem entrada gratuita para o público.