Dirigentes exaltam importância da Copa 2 de Julho para a formação de atletas

João Paulo Sampaio é o corrdenador da base do Palmeiras - Foto: Luis Paulo Leal / Ascom Sudesb

Durante o lançamento da Copa 2 de Julho 2025, duas figuras de destaque do futebol de base nacional reforçaram a importância do torneio. Paulo Andreazzi, Supervisor de Futebol da CBF, e João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, acompanharão de perto a disputa, que reúne clubes da Bahia, de outros estados, equipes internacionais e a própria Seleção Brasileira Sub-15.

Para Andreazzi, a Copa marca o início de um novo ciclo da categoria sub-15, com a geração de atletas nascidos em 2010, e é uma das poucas oportunidades de alto nível técnico disponíveis nessa faixa etária.

“É o início de um ciclo. A competição marca esse início da categoria sub-15, os atletas de 2010. A expectativa é boa. Já vínhamos observando esses jogadores há algum tempo. A Copa do 2 de Julho é uma oportunidade ímpar, porque são poucas as competições com esse nível técnico no sub-15”, disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Paulo Andreazzi é o Supervisor de Futebol da CBF | Foto: Luis Paulo Leal / Ascom Sudesb



O representante da CBF também revelou que há atletas baianos entre os convocados da Seleção Brasileira Sub-15 e destacou que a competição serve como plataforma para novos nomes ganharem visibilidade.

“Tem baiano, sim. A participação na Copa vai dar a oportunidade da gente observar atletas do Nordeste, que muitas vezes não têm a visibilidade de outras regiões. É uma chance de ouro para esses meninos”, completou.

João Paulo: “A Copa 2 de Julho é uma vitrine poderosa”

Coordenador da base do Palmeiras e figura reconhecida na formação de atletas no futebol baiano e brasileiro, João Paulo Sampaio exaltou a tradição da Copa 2 de Julho como celeiro de talentos e destacou que o Verdão participa com força máxima neste ano.

“A Copa já é tradicional. Muitos jogadores que hoje estão em clubes grandes passaram por aqui. É uma vitrine para os grandes clubes observarem projetos menores, escolinhas e equipes do interior. Este ano, viemos com a equipe principal da categoria, mesmo após torneios internacionais que bateram nas datas”, disse.

O dirigente baiano também mencionou nomes como Estevão, Danilo, Kevin, Luiz Guilherme e Victor Reis como exemplos de atletas com passagem pelo torneio e que hoje brilham nacional e internacionalmente.

“O maior desempenho na base é a revelação de atletas, não o título. A Copa do 2 de Julho revela jogadores, treinadores, árbitros. É um celeiro. A gente esquece o título na base, mas nunca esquece o nome dos meninos que passaram por aqui.”

Vitrine para o futuro do futebol

Com apoio da Sudesb e chancela da CBF, a Copa 2 de Julho 2025 reforça seu papel como uma das principais competições de base do calendário nacional. Ao todo, mais de 250 equipes participaram das etapas regionais, envolvendo mais de 5.000 atletas, e agora o torneio entra na fase final com entrada gratuita, jogos em diversas praças esportivas e cobertura completa online.