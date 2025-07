Representantes da Sudesb destacam expansão da Copa 2 de Julho

Diretor geral da Sudesb, Vicente Neto, durante o lançamento da Copa 2 de Julho 2025 - Foto: Luis Paulo Leal / Ascom Sudesb

A 15ª edição da Copa 2 de Julho, maior competição sub-15 do Brasil, promete muitas novidades. O diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto, ressaltou o crescimento técnico da competição e a projeção nacional e internacional do torneio.

"Esta edição demonstra ser um sucesso, alcançando um nível técnico elevado. Dirigentes de clubes de todo o Brasil vêm acompanhar a competição para observar jovens atletas. O evento mobiliza todo o estado, configurando-se como uma verdadeira celebração esportiva na Bahia", afirmou Vicente em entrevista ao Portal A TARDE.

A Copa contará com a participação de equipes internacionais do México, Equador e Bolívia, além de times de base de grandes clubes brasileiros, o que eleva ainda mais o padrão da disputa.

"A cada ano, a Copa demonstra um nível técnico excepcional. Vários atletas que se destacaram aqui hoje atuam no futebol profissional, no Brasil e no exterior. A presença constante da Seleção Brasileira também contribui para esse crescimento", completou o diretor.

As partidas da fase final serão realizadas em quatro praças esportivas principais: o Estádio de Pituaçu, o Centro de Treinamento Valente Macedo, o CT do Vitória e campos em Lauro de Freitas. A entrada será gratuita.

Já o Chefe de gabinete da Sudesb, Diogo Rios reforçou que a competição vai além das quatro linhas, com impacto social em todas as regiões da Bahia.

"Quando a gente fala Copa 2 de Julho, não é só o campo. Ela resgata a história do nosso estado, do nosso símbolo maior que é a Independência. A Copa vai para o interior mostrar alegria, vibração, e o que ela tem de mais especial: oportunidades", destacou Rios.

Diogo rios é o Chefe de gabinete da Sudesb | Foto: Marcos Valença / Ag.A TARDE



Diogo também lembrou a fase regional, disputada antes da etapa principal, que envolveu 256 clubes, 16 regionais e mais de 5.200 atletas.

"É o estado inteiro virando vitrine. Temos histórias de garotos do interior que nunca teriam uma chance e, por causa da Copa, já estão sendo observados por olheiros e clubes. É isso que faz a diferença", finalizou.