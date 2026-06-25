Presidente de clube nordestino revela ameaça com bomba enviada à filha

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, afirmou nesta quinta-feira, 25, que a filha foi alvo de uma ameaça envolvendo um artefato explosivo escondido em uma caixa de chocolates. Segundo o dirigente, o material foi entregue à jovem durante uma aula de teatro e também continha uma carta com ofensas direcionadas a ele.

O caso foi revelado pelo próprio mandatário nas redes sociais. De acordo com João Paulo, a filha sofreu um ataque de pânico após abrir o pacote.

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"Hoje aconteceu algo que nunca imaginei que pudesse acontecer. Até onde a política suja foi capaz de chegar. Minha filha recebeu no curso de teatro um ‘presente’ com uma bomba e uma carta com ataques a mim. Ela teve um ataque de pânico", escreveu.

Nas imagens compartilhadas pelo presidente aparecem uma caixa de chocolates, um buquê de flores e um bilhete com a frase "FORA JP SAFADO".

Ao comentar o episódio, João Paulo lamentou que os ataques tenham ultrapassado o ambiente esportivo e atingido sua família. O dirigente informou ainda que adotará medidas judiciais para investigar os responsáveis.

"Esse [é] só mais um que se soma aos vários que já fizeram a mim e à minha família. Eu sou presidente do Ceará. Aguento as porradas, o meu cargo exige isso. Mas mexeram com inocentes. E isso tudo somente pelo poder. Essa covardia não pode ser considerada normal. Já estou tomando as devidas providências legais pra proteger a minha família e o Ceará Sporting Club", afirmou.

João Paulo Silva, presidente do Ceará - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Civil confirmou que investiga uma ocorrência de ameaça registrada no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. Conforme a corporação, o caso foi formalizado por meio de Boletim de Ocorrência e equipes realizam diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do fato.

O episódio acontece em meio a um período de forte pressão sobre a diretoria do Ceará. Nas últimas semanas, parte da torcida fez manifestações em frente à sede do clube, cobrando mudanças após a sequência de resultados negativos. Um dos protestos precisou ser dispersado pela polícia com o uso de bombas de efeito moral.

Dentro de campo, o Ceará vive uma temporada muito abaixo das expectativas. Eliminado das demais competições que disputava, o clube concentra suas atenções na Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe ocupa atualmente a 14ª colocação, com 17 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento, cenário que aumentou a insatisfação dos torcedores com a gestão de João Paulo Silva e intensificou as cobranças pelo retorno à Série A em 2027.