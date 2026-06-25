Japão empata com Suécia e será o adversário do Brasil na Copa do Mundo

O Japão empatou em 1 a 1 com a Suécia na noite desta quinta-feira, 25, e avançou ao mata-mata da Copa do Mundo 2026 na 2ª colocação do Grupo F. Com a classificação, a equipe comandada pelo técnico Hajime Moriyasu será a adversária do Brasil nos 16 avos de final no Mundial.

O duelo está marcado para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, e vai definir uma vaga nas oitavas de final da competição. Ou seja: quem perder, será eliminado e voltará para casa mais cedo.

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O JOGO

Apesar do Japão ter goleado a Tunísia na última rodada, enquanto os suecos perderam de 5 a 1 para a Holanda, o equilíbrio do placar foi mostrado dentro de campo. Os japoneses abriram o placar somente aos 11 minutos do segundo tempo, com bonito gol de Maeda, fruto de uma jogada trabalhada no meio-campo.

Pouco tempo depois, contudo, a Suécia deixou tudo igual com um golaço marcado por Anthony Elanga, que arrancou pelo lado direito, cortou para o meio e finalizou sem dar chances ao goleiro Suzuki. Os europeus esboçaram uma pressão na reta final da partida e estiveram mais perto de fazer o gol da vitória, mas o empate se manteve até o fim.

Os suecos chegaram a quatro pontos e avançaram ao mata-mata na 3ª colocação com o empate, mas o confronto na próxima etapa será definido apenas com o fim da fase de grupos. O Japão terminou com cinco pontos, uma vitória (Tunísia) e dois empates (Holanda e Suécia).

A líder do grupo foi a Holanda, que bateu a Tunísia por 3 a 1 nesta quinta-feira, 25, e chegou a sete pontos somados. A equipe enfrentará a seleção de Marrocos nos 16 avos de final da Copa do Mundo, cruzando com o segundo colocado do grupo do Brasil.

Brasil terá um adversário duro na próxima etapa. O Japão buscou o empate em 2 a 2 com a Holanda na 1ª rodada da fase de grupos do Mundial e brigou até o último instante pela liderança.

Por dentro do rival do Brasil

Apesar de não contar com três dos principais jogadores da sua atual geração — Wataru Endo, do Liverpool, Takumi Minamino, do Mônaco, e Takefusa Kubo, da Real Sociedad, que se lesionaram antes da Copa, os japoneses continuam como candidatos à possível 'zebra' no torneio.

Mesmo sem seus melhores talentos individuais, a seleção continua muito forte coletivamente. Depois do empate diante dos holandeses na estreia, a equipe goleou a Tunísia por 4 a 0 na segunda rodada, inaugurando o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo.

Comandado pelo técnico Hajime Moriyasu desde julho de 2018, há quase oito anos, o Japão vem construindo tradição na seleção nacional através do projeto longevo com o seu treinador. Os japoneses avançaram ao mata-mata na Copa do Mundo de 2022 na liderança do temido "grupo da morte" — o mesmo de Espanha e Alemanha.

Naquela edição, foi eliminado apenas para a Croácia nos pênaltis e teve o mesmo destino cruel do Brasil na competição. O sucesso na primeira fase, contudo, se repetiu no Mundial de 2018, quando o Japão se classificou às oitavas de final e acabou eliminada pela Bélgica.