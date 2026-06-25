Brasil e Japão voltam a se encontrar em copas 20 anos após 'Quadrado Mágico'

Mesmo com o empate por 1 a 1 com a Suécia, nesta quinta-feira, 25, o Japão garantiu a segunda colocação do Grupo F da Copa do Mundo de 2026, o que o coloca como o primeiro adversário do Brasil no mata-mata da competição. Esta será a segunda vez na história que a Seleção Brasileira enfrenta o Japão em uma Copa do Mundo.

Relembre o único confronto

Até então, o único confronto entre as equipes em uma Copa do Mundo aconteceu na fase de grupos do Mundial de 2006, na Alemanha, quando o Brasil chegou com a missão de defender o título conquistado em 2002.

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O elenco convocado pelo treinador Carlos Alberto Parreira contava com remanescentes do Penta, como Ronaldo Fenômeno, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, que chegava como o melhor jogador do mundo, além do jovem Adriano, à época na Inter de Milão. Juntos, os quatro formaram o que ficou conhecido como o “Quadrado Mágico”, que colocou o Brasil como um dos favoritos ao título da competição naquele ano.

Apesar das altas expectativas antes do torneio, o time brasileiro teve um desempenho decepcionante e foi eliminado nas quartas de final para a França, de forma que a partida do Brasil contra o Japão foi considerada a grande atuação da Seleção durante o torneio.

No duelo, válido pela terceira rodada do grupo F, o Brasil venceu por 4 a 1, de virada, com dois gols de Ronaldo, um de Juninho Pernambucano e um do lateral-esquerdo Gilberto; o gol japonês foi marcado por Keiji Tamada, aos 33 minutos do primeiro tempo.

Classificado, o Brasil mandou a campo um time misto. Adriano, um dos inregrantes do 'Quadrafo Mágico', estava no banco naquele jogo, assim como Cafu, Roberto Carlos e Zé Roberto, titulares daquela Seleção.

Com nomes como Hidetoshi Nakata e o brasileiro Alex Santos, que fez carreira no país e se naturalizou japonês, o Japão terminou como o último colocado do grupo após perder por 3 a 1 para a Austrália, empatar por 0 a 0 com a Croácia e, na rodada final, sofrer a goleada para o Brasil.

O brasileiro Zico, ídolo do Flamengo, era o treinador da equipe japonesa naquela Copa.

Visão geral

A Seleção Brasileira tem um retrospecto amplamente favorável contra os japoneses. Em 14 jogos, o Brasil venceu 11, empatou 2 e perdeu apenas um. No entanto, a única derrota brasileira aconteceu justamente no último encontro, o amistoso disputado em outubro de 2025, quando o Japão venceu o Brasil por 3 a 2, de virada.