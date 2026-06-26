E.C.VITÓRIA
Vitória pode trocar zagueiro contestado por meia argentino
Leão da Barra se movimenta no mercado em busca de reforços
Em meio à pausa para a Copa do Mundo 2026, o Esporte Clube Vitória se movimenta no mercado em busca de reforços. De acordo com informação do Diário do Nordeste, confirmada pelo portal A TARDE, o clube baiano negocia a contratação do meia Tomás Pochettino, do Fortaleza.
A chegada do argentino pode envolver uma troca pelo zagueiro Neris, fora dos planos da diretoria rubro-negra. Ambas as chegadas seriam através de empréstimos, mas o martelo ainda não foi batido.
Sem espaço no elenco, Neris participou de apenas nove partidas do Vitória na temporada. Em baixa, o defensor possui contrato apenas até o fim deste ano e tem relação desgastada com a torcida.
Leia Também:
Tomás Pochettino
Pochettino, por outro lado, já disputou 33 partidas pelo time cearense em 2026, tendo marcado três gols e distribuído uma assistência. Mesmo não sendo titular absoluto na equipe de Thiago Carpini, o atleta de 30 anos é o segundo jogador do elenco tricolor que mais atuou no ano.
Pochettino tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027 e, conforme a publicação, tem um dos salários mais altos do clube nordestino.