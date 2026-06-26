Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória pode trocar zagueiro contestado por meia argentino

Leão da Barra se movimenta no mercado em busca de reforços

João Grassi
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vitória pode trocar zagueiro contestado por meia argentino
Foto: Mateus Lotif | Fortaleza

Em meio à pausa para a Copa do Mundo 2026, o Esporte Clube Vitória se movimenta no mercado em busca de reforços. De acordo com informação do Diário do Nordeste, confirmada pelo portal A TARDE, o clube baiano negocia a contratação do meia Tomás Pochettino, do Fortaleza.

A chegada do argentino pode envolver uma troca pelo zagueiro Neris, fora dos planos da diretoria rubro-negra. Ambas as chegadas seriam através de empréstimos, mas o martelo ainda não foi batido.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Sem espaço no elenco, Neris participou de apenas nove partidas do Vitória na temporada. Em baixa, o defensor possui contrato apenas até o fim deste ano e tem relação desgastada com a torcida.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Elenco do Vitória se reapresenta após recesso da Copa do Mundo
Elenco do Vitória se reapresenta após recesso da Copa do Mundo imagem

MERCADO DA BOLA

Vitória perde profissional estratégico do futebol para clube da Premier League
Vitória perde profissional estratégico do futebol para clube da Premier League imagem

E.C.VITÓRIA

Três jogadores podem deixar o Vitória para a sequência da temporada
Três jogadores podem deixar o Vitória para a sequência da temporada imagem

Tomás Pochettino

Pochettino, por outro lado, já disputou 33 partidas pelo time cearense em 2026, tendo marcado três gols e distribuído uma assistência. Mesmo não sendo titular absoluto na equipe de Thiago Carpini, o atleta de 30 anos é o segundo jogador do elenco tricolor que mais atuou no ano.

Pochettino tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027 e, conforme a publicação, tem um dos salários mais altos do clube nordestino.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória mercado da bola

Relacionadas

Mais lidas